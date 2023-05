L’OAR Gràcia cau a La Roca i es queda sense opcions de ‘play-off’ (40-34)

La Roca va superar el Gràcia (40-34) en un dels enfrontaments destacats de la penúltima jornada en què tots dos equips, empatats a 41 punts, necessitaven guanyar i, qui ho aconseguís, esperar que el Sant Cugat no puntués a Sant Esteve de Palautordera. Només així s’arribaria a l’últim partit, el dissabte vinent, amb la incògnita del segon lloc a la classificació.

El conjunt roquerol va fer els deures, però a la mateixa hora, amb més dificultat, també els va fer el Sant Cugat i es va assegurar la presència a la fase d’ascens. Al final, doncs, al pavelló nou de La Roca, resignació compartida pel guanyador i pel perdedor per no tenir ja cap possibilitat al respecte. Abans, van protagonitzar uns primers 30 minuts intensíssims i trepidants en què ni un ni altre van poder obtenir avantatge en el marcador (17-17 al descans).

El partit es va trencar en un tres i no res en tornar dels vestidors. La Roca va sortir com un llamp i va assolir el parcial 5-0 que obligà Pere Ayats a demanar temps mort. Massa precipitats en l’intent d’escurçar la diferència, els verd-i-blancs van afegir un 4-1 en contra (26-18). Així, al minut 10, el tècnic va utilitzar l’últim temps mort disponible per intentar redreçar el rumb de l’equip gracienc.

No quedà altra solució que avançar la defensa, amb el risc que comporta deixar més espais. La mesura permeté al Gràcia recuperar possessions i evitar mals majors, sense tenir oportunitat d’entrar de nou en el partit, controlat en tot moment per l’equip local (31-26). L’al·licient aleshores consistí a no perdre almenys l’avantatge en la diferència de gols entre ambdós (el Gràcia va guanyar de 7 a la primera volta) en previsió del que pugui passar a l’últim partit amb la tercera posició en joc.

Cal pensar que el tècnic roquerol, Pedro Pérez, també ho va tenir en compte i per això a la segona part va optar, a vegades, per prescindir del porter i atacar amb 7 jugadors de camp per engrandir el marge. El 40-34 definitiu permet que el Gràcia tingui un +1 a favor i acabarà tercer si guanya el cuer Poble Nou, sempre que La Roca no puntuï al pavelló de l’Esplugues. A la zona baixa, el Mataró té tots els números per acompanyar el Poble Nou en el descens. Per salvar-se necessita fer saltar la banca en la visita al líder Granollers i que Banyoles perdi a casa contra el Terrassa. Tot gairebé decidit

Doble ascens

El contrapunt positiu del cap de setmana en clau gracienca ha estat el doble ascens matemàtic dels dos sèniors B del club. Tant l’equip masculí com el femení jugaran la pròxima temporada a Lliga Catalana després dels resultats produïts aquesta jornada. Una demostració de la bona feina que està fent l’entitat des de la base i que tindrà el màxim exponent aquesta temporada amb la disputa de les fases d’ascens del sènior femení a la Divisió d’Honor Or.

L’expedició verd-i-blanca partirà el mateix divendres al matí cap a Almeria en avió i d’aquesta manera podrà descansar millor abans d’afrontar partit, el vespre (20 h), davant l’amfitrió Roquetas Costa Almeria en la primera jornada. El dissabte (20 h) el seu rival serà l’Ikasa Boadilla madrileny i tancarà el diumenge (10.30 h) contra el Mislata. Els dos primers pujaran de categoria.