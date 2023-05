Les notícies més destacades d’aquest dilluns 8 de maig del 2023 a Sabadell

Sabadell se situa a les portes de l’inici de la campanya electoral. En les últimes hores, el Diari ha publicat un sondeig amb les estimacions de vot en cada formació de cara al 28 de maig.

El PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals si se celebressin avui, però dependria dels pactes per conservar el Govern municipal. Una enquesta d’Opinòmetre encarregada per ERC a la qual ha accedit el Diari, apunta a un escenari en què els socis potencials –la Crida, Junts, els comuns i el PP– serien decisius per determinar si l’alcaldessa actual, Marta Farrés, continua al capdavant de l’Ajuntament o bé s’opta per una aliança alternativa de quatre partits.

Fa gairebé un mes la Plataforma de Veïns pel Mercat de Campoamor va anunciar un referèndum simbòlic. L’objectiu d’aquest era que els veïns del districte 6è poguessin opinar sobre el futur del Mercat. Segons l’organització, la jornada ha tingut una participació de 423 persones.

Un estudi presentat per l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) mostra Sabadell com un dels municipis més grans de 50.000 habitants on es paguen menys impostos. A Catalunya la nostra ciutat ocupa la segona posició i a l’estat se situa a la 57a.

El tren Granota ha tornat a funcionar. Després del seu últim ús, l’any 1996 aquest vehicle, del model UT-400, que va començar a circular l’any 1944 ha estat reutilitzat pels FGC. L’objectiu és recuperar el patrimoni històric ferroviari de Catalunya i fer servir aquests models com a trens turístics.

Rafael Monllor Llorens transmet fortalesa i tenacitat ja des de la primera encaixada de mans. Obrir les portes de casa seva, a Sabadell, suposa endinsar-se en un univers de records i vivències que avui prenen forma d’homenatge. Un museu particular que ha anat omplint de fotografies i documents fruit de la necessitat de trobar respostes. El seu pare, Rafael Monllor Belenguer, va ser un dels homes assassinats al Castell de Hartheim, a Àustria.