Fiscalia obre diligències d’investigació per presumptes irregularitats en la gestió de l’abocador Can Canyadell

La fiscalia ha obert diligències d’investigació per presumptes irregularitats en la gestió de l’abocador de Can Canyadell, a Rubí (Vallès Occidental). La secció local d’ERC va denunciar el passat mes de novembre la situació a la fiscalia de Medi Ambient, en considerar que s’havia superat la seva capacitat màxima permesa i que s’havia fet la tramitació de la petició de l’empresa per modificar-la de manera incorrecta. Segons ha detallat la formació, la denúncia es va fer un cop van reclamar el maig de 2022 la clausura al consistori en no disposar la llicència ambiental corresponent i aquest no els va respondre.

Els republicans detallaven en la denúncia que no s’havien fet les renovacions de les llicències ambientals en el termini que corresponia, cada 4 anys, i que hi havia la possibilitat que s’hi haguessin abocat residus impropis. “L’any 2016 l’empresa admetia que hi havia 400.000 cúbics abocats més dels permesos per la llicència ambiental que tenien, quan la llicència era d’1.650.000 metres cúbics”, explica Joan Puntí, president de la secció local d’ERC a Rubí.

Possibilitat de judici

No va ser fins al 2022, quan es va presentar la denúncia, que l’Ajuntament va demanar un informe extern sobre la petició de modificació no substancial de l’activitat que l’empresa va fer el 2016 per ampliar la seva activitat. “L’empresa hauria d’haver aturat l’activitat d’abocador l’any 2016, però ha seguit operant, amb el pas de camions, i amb l’abocament del doble de residus permesos”, afegeix Puntí. Així, es va concloure que la modificació havia de ser substancial o que s’hauria d’haver procedit a tramitar una nova llicència.

“Allò que vèiem nosaltres i els assessors externs també ho veu fiscalia, que algú ha de demanar explicacions”, assenyala Puntí. “El que vam demanar el 2016 va quedar tancat en un calaix i ha permès abocar més residus”, afegeix.

Els republicans, a més, denuncien que els talussos superen els 20 metres d’alçada, quan haurien de ser de 7, i que aquest fet procoa despreniments que afecten el Torrent de Pi de la Serra. Ara el procediment seguirà el seu curs, amb la possibilitat que arribi a judici si es considera que es pot haver comès un delicte ambiental o de prevaricació administrativa.