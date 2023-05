Obert el termini de presentació de propostes per al cartell de la Festa Major 2023

El concurs per triar el cartell que anunciarà la Festa Major de Sabadell 2023 ja ha obert el període per presentar-hi propostes. El certamen l’organitza Transports Urbans de Sabadell (TUS), com a empresa col·laboradora de la festa gran de la ciutat. La presentació de treballs es podrà fer fins al 31 de maig, sota aquestes bases.

Hi poden participar els alumnes matriculats el curs 2022-2023 que estiguin cursant ensenyaments reglats de grau o de nivell inferior a les escoles d’art i disseny de Sabadell. També exalumnes graduats en aquestes escoles i en aquests nivells durant el curs 2021-2022. Igualment, hi poden optar alumnes de Sabadell matriculats el curs 2022-2023 que estiguin cursant ensenyaments reglats de grau o de nivell inferior a altres escoles d’art.

Cada participant pot presentar un màxim de dos treballs. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, dissenyades per a l’ocasió. Entre les especificacions del disseny, la proposta ha de transmetre una imatge positiva i comunitària i ha de funcionar com a cartell publicitari a la via pública. A més, també es valorarà que la proposta tingui en compte la imatgeria popular de Sabadell i que sigui inclusiva en tots els sentits. S’atorgaran els premis següents: un primer premi dotat amb 600 € i dos accèssits de 150 € cadascun. A banda, el format del concurs, orientat a estudiants d’escoles d’art i disseny, ofereix l’oportunitat de fer un disseny de gran repercussió local. Els premis es lliuraran a les persones guanyadores en el marc d’un acte públic.