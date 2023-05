Marta Farrés, convidada a Bilbao per parlar de seguretat

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va trobar-se dimarts a la tarda a Bilbao amb la candidata socialista i regidora a la ciutat, Nora Abete. Va ser convidada en un acte de partit per parlar de primera mà sobre el model de seguretat a Sabadell.

Farrés va explicar que a Sabadell hi ha 68 càmeres de seguretat a l’espai públic i 40 més en procés d’instal·lació. Fa quatre anys, n’hi havia una desena. “Hem posat càmeres a diferents espais de la ciutat i la millora ha estat immediata”, va assegurar l’alcaldessa, que va afegir que actuen com a “element de dissuasió i augmenten la sensació de seguretat entre la ciutadania”.

Les càmeres, que envien les imatges a la central de comandament i faciliten l’actuació més ràpida de la Policia.

“Que una ciutat com Bilbao, amb 350.000 habitants i sent capital de província, ens miri per com abordem la seguretat a Sabadell, ens anima a continuar treballant per millorar encara més en aquest àmbit tan important”, apunta l’alcaldessa.