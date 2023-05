Cuca Santos (PP): “Sabadell té diversos reptes que cal afrontar”

L’alcaldable del Partit Popular, Cuca Santos, ha presentat aquesta tarda el programa electoral dels populars al Centre Cívic de Sant Oleguer, acompanyada de diversos membres de la llista, entre els quals, Maria Melero, Jaume Torras i Ángel González, i d’una trentena d’assistents.

Per a Santos, les eleccions del pròxim 28 de maig arriben en un moment on Sabadell es troba “en paràlisi des de fa gairebé una dècada, primer per l’esclat del Cas Mercuri i després pels anys perduts a conseqüència del Procés, a més de les dificultats de la Covid-19“. Davant d’aquesta diagnosi, l’antropòloga, nascuda a Madrid, ha assegurat que Sabadell s’enfronta a tres reptes: polític, econòmic i social. “Tota la seva maquinària ha d’estar dedicada a transformar-la en una ciutat emprenedora, competitiva, sostenible i solidària”.

Les propostes a les “problemàtiques” dels populars

Entre les diverses àrees d’actuació, Santos proposa en matèria de promoció de l’activitat econòmica, els populars aposten per posar en marxa un pla de millora i adequació dels polígons industrials, així com la creació de sòl industrial i la instal·lació de càmeres de seguretat a les zones industrials. A Sant Pau de Riu-sec vol promoure la construcció d’una zona d’oci.

Pel que fa a serveis socials, Cuca Santos modificarà el sistema d’accés a ajudes, on serà indispensable estar empadronat a la ciutat amb un mínim de cinc anys. En aquesta línia, hi haurà preferència per accedir-li a les persones aturades que busquin feina de manera activa i tinguin un bon comportament. Així mateix, ha explicat que fomentarà l’obertura d’un alberg municipal i ampliar les beques menjador.

En l’àmbit educatiu, defensa de l’escola concertada, una ensenyança bilingüe i la promoció del banc dels llibres per donar sortida als llibres educatius dels alumnes sabadellencs. En formació no obligatòria, augmentar les places de formació professional i adaptar l’oferta de graus a les necessitats del mercat laboral de Sabadell i del Vallès. En cultura, entre altres propostes, destaca l’obertura de biblioteques i promoure la creació del museu del Tèxtil.

En matèria de salut, exigir a la Generalitat que els diversos centres d’atenció primària de Sabadell disposin d’almenys un pediatre. D’altra banda, proposa crear un portal de salut mental on es facilitarà informació i suport a familiars i malalts.

Pel que fa a la seguretat, Santos vol dotar a la Policia Municipal d’unes instal·lacions adequades, tolerància zero amb les ocupacions i persecució a les màfies i un reforç a les zones més conflictives amb més patrullatge nocturn.