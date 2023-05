ERC denuncia que el PSC prepara “una campanya de ‘fake news’” contra els republicans

El grup municipal d’ERC alerta que el PSC “podria iniciar una campanya de desprestigi” contra la formació republicana i el seu alcaldable, Gabriel Fernàndez. “Un cas més de la factoria de fake news del PSC de Sabadell per desviar el focus del tema tèrbol que els implica”, asseguren els republicans en un comunicat difós aquest dijous al vespre, a escasses hores de l’inici de la campanya electoral de les eleccions municipals del 28 de maig. Creuen que és “una cortina de fum perquè es parli d’una altra cosa”, i responen: “Que vinguin les fake news, que ens trobaran drets”.

Els republicans expliquen que la suposada campanya socialista seria una “conseqüència directa” de la denúncia que ERC va presentar el passat dilluns a la Fiscalia Anticorrupció perquè investigui si s’han produït irregularitats de l’Ajuntament en la gestió del servei de neteja i recollida de residus i els aparcaments, a càrrec d’Smatsa i Saba, tal com va denunciar l’aleshores tinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez, que aleshores va ser destituït el passat 20 de març.

Davant d’aquesta situació, ERC envia un missatge de tu a tu al PSC, assegurant que “us farem fora [del Govern] i el compte enrere ha començat”. Els republicans denuncien que els socialistes “fabriquen mentides per desgastar rivals. Menteixen contra l’adversari per aferrar-se al poder” i afirmen que si es produeix aquesta campanya de desprestigi que els ha arribat “per diverses fonts” l’afrontaran “de cara, amb un somriure i amb les mans netes”.

Els republicans expliquen que “ens sentim amenaçats” per aquesta situació, però remarca que no els fa “cap por”. Apunten que se’ls persegueix per “denunciar la possible corrupció i voler transparència a l’Ajuntament té costos per a les persones i les organitzacions que ho fan”.