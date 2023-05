La sequera avança la campanya de prevenció de focs a Sabadell

“Consciència ciutadania, si us plau”. Ajuntament, Bombers, ADF i Policia Local han llançat als sabadellencs i sabadellenques un missatge per evitar conductes de risc i prendre consciència col·lectiva a les portes de l’Aplec de la Salut i, sobretot durant aquelles celebracions quan se celebren fogueres populars o s’utilitza pirotècnia, com és el cas de la revetlla de Sant Joan. “Per evitar un incendi, el més important és que no es produeixi, directament”, ha reblat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha afegit que “la prevenció és clau, i per això demanem col·laboració ciutadana”.

Enguany la trobada anual entre els cossos de seguretat i prevenció de riscos i l’Ajuntament de Sabadell per articular les mesures de campanya d’estiu i de focs s’ha avançat pel període de sequera que patim. Aquest any, les trobades amb les entitats que fan fogueres per Sant Joan també s’avançaran, ha fet saber l’alcaldessa.

Novetats d’aquesta campanya

Pel que fa a les competències de l’Ajuntament de Sabadell, i amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona, la neteja de la trama urbana ha augmentat un 60%; i també s’ha incrementat les actuacions de retirada d’herbes a les vies i solars. Per tal de minimitzar el risc, hi haurà una cooperació i coordinació constant entre l’Ajuntament i tots els serveis de protecció i prevenció municipals.

Pel que fa als Bombers de Sabadell, i per l’elevat risc d’incendi d’aquesta temporada, des de l’1 de maig els professionals ja tenen els mitjans aeris disponibles per extingir focs. També, i de forma temporal per la campanya de prevenció de focs, es contractarà personal de reforç a partir de l’1 de juny, i no del 15, com és habitual. En previsió del que pugui succeir aquest estiu, la campanya de prevenció de foc s’allarga per davant, però també per darrere.

Els ADF també enceten la temporada amb novetats per a millorar el servei. L’Agrupació de Defensa Forestal cobrirà el territori i disposarà de quatre càmeres de vigilància forestals expressament ubicades a un punt elevat de la ciutat, a la Torre Millenium, per anticipar-se si es detecten columnes de fum.

La Policia Municipal té previst incrementar el patrullatge a les zones del rodal i aquelles zones de més insolació durant els episodis de calor intensa. Vetllaran per detectar i reduir conductes incíviques o de risc. A banda, també s’articularan com una mirada més en la detecció de columnes de fum.