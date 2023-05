Sentim Sabadell va començar a caminar el novembre de 2021. A la seva sortida de Podem, l’actual regidora de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, va encetar aquest nou projecte polític per “ser l’alternativa a allò que representen els partits més tradicionals”. Ara, fa front com a alcaldable del conjunt a la campanya electoral per “crear marca i competir les eleccions”. Ha triat la plaça de la Llibertat, al barri de la Concòrdia, per a fer l’entrevista. No és gratuït, diu.

Per què aquí?

És la demostració de per què serveix estar a un govern. He complert el que vaig dir el 2019: que hi hauria jocs infantils davant de l’escola Font Rosella. És molt satisfactori veure els nens i nenes gaudir de la nova plaça.

Quines intervencions consideres més crucials a Sabadell?

Executar el pla d’accessibilitat. Hi ha molts barris on fa molta falta. Hem de fer intervencions necessàries per a les persones amb mobilitat reduïda; i la inversió no pot ser inferior un milió d’euros per mandat. A can Deu, per exemple, les places no són accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.

Quines sensacions tens de cara a les eleccions?

Sentim Sabadell un espai polític relativament nou. En som conscients. De partida, teníem un desavantatge, ja que als partits tradicionals, els coneix tothom. Estem fent una feina intensa de presentació i crec que arribem a la campanya en un moment de competició.

Quines línies vermelles poseu a l’hora de pactar?

Som conscients que primer haurem de veure els resultats. Però bé, amb forces d’extrema dreta no hi pactarem. No vull dir el nom. No vull donar-los publicitat.

Ronda Nord, Surfcity… On et posiciones davant dels temes més divisoris?

No defensarem el projecte del Surfcity, menys encara en el context de sequera. I amb relació a la ronda Nord: Quart Cinturó, no; ronda Nord, parlem-ne. Cal veure el traçat i que els veïns de Can Deu puguin dir-hi la seva.

Quina valoració fas d’aquest mandat?

En faig un balanç molt positiu, del govern de les dues Martes. Hem posat les persones al centre de les nostres polítiques i la ciutadania ho ha notat i crec que ho premiarà el pròxim 28-M.