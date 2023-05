El festival Vet Aquí inaugura les sessions de contes

Tot a punt per a la vuitena edició del Vet Aquí Sabadell (VAS), el Festival de Contes de la ciutat organitzat per l’Associació Caravàs i que, apart de les activitats ja tradicionals, estrenarà aquest proper cap de setmana dues noves convocatòries titulades Vet Aqui la Festa! i Vas al Bus, una gran celebració a la plaça Doctor Robert i sessions de contes als autobusos que es dirigeixin a l’Aplec de la Salut, respectivament.

El Festival es va inaugurar ahir dijous amb un acte al Saló del Teatre Principal amb la presència del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, i la presidenta de Caravàs, Susagna Navó. L’acte es va aprofitar per lliurar el premi del concurs que s’organitza amb l’Escola Illa per escollir el cartell de cada edició —i que aquest any ha guanyat l’Anna Santos, alumna de segon d’Il·lustració— i va finalitzar amb una sessió de contes per a adults amb la rondallaire Jordina Biosca.

Vas al Bus

El VAS23 es celebra coincidint amb l’Aplec de la Salut, un esdeveniment amb el qual vol buscar sinergies. Bona mostra d’això és VAS al Bus, que es desenvoluparà precisament el dia de l’Aplec (dilluns 15 de maig). Es tracta d’una activitat que es trobaran les persones que aprofitin la línia F4 dels busos urbans de Sabadell per anar i venir del Santuari. Entre els passatgers hi haurà rondallaires de Caravàs que aprofitaran el trajecte entre l’intercanviador de Ronda Zamenhof i la parada del Cementiri per explicar contes i fer així més amè el recorregut (d’11 a 14h). Es tracta d’una activitat que compta amb la col·laboració de Transports Urbans de Sabadell (TUS) i que es realitzarà aprofitant el reforç que es fa de la línia en qüestió coincidint amb la festivitat local.

L’altra gran novetat del programa d’aquest any és Vet Aquí la Festa!, una gran celebració familiar al voltant de la narració oral que es realitzarà el diumenge 14 de maig (d’11 a 13.30h) a la plaça Doctor Robert. Hi haurà els Contes Quadrats i els tallers de LabCreatiu, una zona de jocs tradicionals per a nadons a càrrec de l’Espai Criança i Salut, una fira d’il·lustració i d’editorials de proximitat i un espai de lectura, entre d’altres. Tot plegat acabarà amb un final de festa ple de cançons populars.

Contes per a tothom

El programa del VAS 23 inclou, també, activitats que ja son tradicionals, com les sessions de contes que es portaran a terme dissabte al matí a totes les biblioteques municipals de Sabadell. Hi participaran els i les rondallaires Almudena Francés. Susagna Navó, Rah-mon Roma, Sherezade Bardají, Marta Gorchs, Sílvia Ricart i Albert Estengre. En aquest darrer cas es tracta d’una incorporació d’última hora al programa. Estengre narrarà a la Biblioteca de Can Puiggener, en substitució de la rondallaire Laberta Delpoblet, prevista inicialment.

Tampoc faltaran les sessions familiars de contes als supermercats Esclat de Sabadell, que aquest any seran dues aprofitant la recent inauguració d’un nou establiment d’aquesta cadena al barri de l’Eixample. Les protagonitzaran Rah-mom Roma amb Històries per ballar (divendres a les 18h a l’Esclat del carrer Margenat); i Carles Cuberes, amb Un país de conte (dissabte a les 18h al nou Esclat del carrer Brutau). Pels nadons, el VAS ha programat quatre sessions de contes amb l’espectacle Contes i contarelles, de Rosa Fité. Es portaran a terme el dissabte 13 de maig al matí a l’Espai Criança i Salut. Les entrades per assistir-hi estan exhaurides.

El programa del Vet Aquí Sabadell 2023 es completa amb dues sessions de contes per a adults. El divendres al vespre (20.30) la narradora Almudena Francés explicarà Les tres morts de Batiste a l’Espai FOC mentre que el dissabte (20h) Susagna Navó portarà els seus Contes amb gust de xocolata al Librerío de la Plata.