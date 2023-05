Cruel desenllaç per a l’OAR Gràcia Sabadell a Almeria (24-23)

L’OAR Gràcia Sabadell ha començat la fase d’ascens a la Divisió d’Honor Or amb una dolorosa derrota al pavelló Màximo Cuervo d’Almeria davant l’amfitrió Costa de Almeria Roquetas (24-23). Les verd-i-blanques han tornat a fer un gran partit durant 50 minuts, però en el tram final, quan semblava que ho tenien tot a favor, han perdut pistonada i el conjunt local ha remuntat amb un gol als últims segons. Tot i això, encara tenen opcions si guanyen els dos següents partits.

Igualtat, alternatives i clar predomini de les defenses a la primera meitat. Els dos equips s’han respectat moltíssim, arriscant el mínim possible. El conjunt local fins i tot ha optat en algunes fases per una pressió individual per dificultar el joc ràpid i dinàmic de les gracienques. Ha obert la llauna Maria Monllor i a partir d’aquí, el marcador s’ha mogut en un equilibri gairebé constant, amb diferències que mai han sobrepassat els dos gols.

Els primers 10 minuts s’han resolt amb un exigu 3-2. Llavors ha començat a carburar la Janna Sobrepera i l’OAR ha assolit el seu segon avantatge de la primera meitat gràcies a un parcial de 0-3 que ha convertit un 3-1 en un 3-4. La rèplica local ha arribat immediatament amb un 4-1, aprofitant algunes errades i pèrdues de pilota per part sabadellenca.

Amb el 7-5 s’ha viscut el moment més crític, però de nou ha aparegut Janna al rescat amb dos gols inapel·lables. També ha estat providencial Mireia Pascual. Per part andalusa, Sara Hernández s’ha convertit en la jugadora més desequilibrant. El 10-9 del descans ho deixava tot obert.

Remuntada… rival

El guió de la segona meitat ha canviat ben aviat. Amb més espais i també més desgast físic, s’ha obert el camí del gol. Sobretot per part d’un OAR Gràcia que tenia a Janna Sobrepera en mode estel·lar que ha foradat la porteria rival en dotze ocasions. Impressionant. De mica en mica, el partit s’ha anat decantant del cantó gracienc, aconseguit un màxim avantatge de tres gols (14-17, 15-18, 16-19 i 18-21).

Un penal malbaratat per la mateixa Janna, una situació molt poc habitual, ha estat el punt d’inflexió negatiu. D’una possible renda de quatre gols s’ha passat a una dinàmica oposada i el Costa Almeria ha sabut refer-se amb un parcial de 4-1 que ha desembocat en un final de partit a cara o creu. L’OAR ha arribat amb les forces justes a aquesta recta definitiva i bloquejat en atac. Ha tingut encara les forces per avançar-se una vegada més amb un gol de Serna (23-22), però més pèrdues i els nervis han capgirat definitivament el marcador fins al 24-23. Una falta amb el temps ja esgotat tampoc ha servit per igualar. Desenllaç cruel i ara tocarà guanyar als dos altres rivals per mantenir opcions.

L’OAR s’enfrontarà aquest dissabte (20 h) a un Ikasa Boadilla que s’ha imposat al Mislata en el primer duel per 26-24. L’equip valencià serà, abans, el rival del Costa Almeria Roquetas abans. Encara queden opcions.