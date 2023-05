Les notícies més destacades d’aquest divendres 12 de maig del 2023 a Sabadell

Sabadell s’ha submergit de ple en la campanya electoral. L’inici de la cursa per arribar a Sant Roc va començar oficialment aquest dijous a la mitjanit, amb els actes dels diferents partits que aspiren a ocupar l’alcaldia de l’Ajuntament.

Des de les 19 hores, els partits van començar a presentar a diferents punts de la ciutat les seves candidatures. En total, onze candidatures intentaran seduir Sabadell amb els seus candidats i programes. Destí final: les urnes del dia 28 de maig.

L’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, va protagonitzar una arribada força curiosa, aquest dijous a la tarda, a l’entrevista en directe que es va fer a la redacció de Diari de Sabadell. Va arribar caminant des de la plaça de la Creu de Barberà, i el trajecte el va fer acompanyat de la número 2 de la llista, Sílvia Renom, i altres membres de la candidatura. El sabadellenc va presentar-se acompanyat de música per part de membres de la Banda de Sabadell. L’entrevista al republicà sortirà publicada al diari d’aquest dissabte.

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha d’unir les dues capitals del Vallès amb Castellar, permetria eliminar com a mínim 13.000 vehicles del centre urbà de la ciutat, segons un estudi del think tank Ostrom per a la Cambra de Comerç. L’informe se centra en els possibles efectes econòmics, socials i ambientals de la carretera, que està en plenes negociacions entre l’Estat i la Generalitat, i dona peu a l’entitat per insistir en el seu full de ruta: vol tant la ronda Nord com el Quart Cinturó fins a Granollers (B-40).

L’extinent d’alcaldessa de Sabadell Jesús Rodríguez, cessat el passat 20 de març, ha portat a Fiscalia les suposades irregularitats que va denunciar en un correu electrònic adreçat a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, per “l’obstrucció” que ha trobat de l’Ajuntament a l’hora de disposar de la informació.

La cita més popular del setè art, la Festa del Cine, torna la setmana vinent a Sabadell, de dilluns 15 a dijous 18 de maig. Durant aquests quatre dies les entrades als cinemes Imperial i Eix Macià tindran un preu de 3,5 euros.