L’OAR Gràcia cau davant l’Ikasa (18-26) i necessita una carambola per ascendir

Molt tocades, però no enfonsades. L’OAR Gràcia Sabadell ha caigut amb contundència davant l’Ikasa Boadilla (18-26) en la segona jornada de la fase d’ascens a la Divisió d’Honor Or i ara necessita una carambola doble en la tercera i última jornada: guanyar per cinc o més gols al Mislata i esperar un triomf del conjunt madrileny contra l’amfitrió… amb el perill que un empat satisfà els dos i jugaran coneixent el resultat de les gracienques. El biscotto sembla més que probable.

El mal inici de partit ha estat un mal presagi. Como si l’OAR Gràcia continués en el túnel fosc del tram final de la primera jornada, ha encaixat un dur 0-4 després de 7 minuts sense veure porteria. Janna Sobrepera ha trencat la dinàmica negativa en el minut 9′ 30″’. I ha estat com un punt d’inflexió. Un parcial de 6-1, amb Janna i Maria Monllor de protagonistes, han col·locat al conjunt de Carol Carmona amb el primer avantatge que ha arribat a ser de dos gols (8-6).

Semblava el dia de les remuntades gracienques. L’Ikasa estava desconcertat, però ha demostrat capacitat de reacció i tenir un gran bloc, implacable en atac i amb una portera, Garcia, que ha estat immensa. Un nou parcial advers d’1-5 ha deixat l’OAR de nou per sota al descans (9-11).

Sense opció

El pas per vestidors no ha servit per canviar el guió. Ha empitjorat encara més el panorama. L’OAR s’ha vist totalment superat en un inici de segona part fatídic que ja ha marcat el desenvolupament del partit. La diferència s’ha eixamplat fins als 5 gols (9-14). Carol Carmona ha demanat un temps mort urgent. Aquesta vegada no s’han trobat les solucions. Janna Sobrepera només aconseguia marcar des dels 7 metres. Les errades i la precipitació han sepultat les últimes esperances del conjunt gracienc, molt cansat, que gairebé ha llançat la tovallola amb l’11-17.

L’Ikasa se sentia còmode, li sortia tot bé. Fins i tot ha marcat un gol a porteria buida quan l’OAR ha arriscat sense portera a la desesperada. Estava tot dat i beneït. Gairebé l’únic objectiu era evitar una diferència de gols escandalosa per mantenir remotes opcions per la tercera jornada. El 18-26 definitiu deixa molt complicada la situació. Després de la derrota del Costa d’Almeria Roquetas davant el Mislata (22-26), encapçala la classificació l’Ikasa amb 4 punts (+10), seguit de Mislata amb 2 punts (+2), Costa Almeria amb 2 (-3) i OAR Gràcia amb 0 punts (-9).

L’equip verd-i-blanc frega l’eliminació, però manté remotes opcions matemàtiques. Té l’obligació de guanyar aquest diumenge (10.30 h) al Mislata valencià -el va superar dues vegades a la lliga regular- per cinc o més gols i esperar la carambola d’una derrota de l’amfitrió contra l’Ikasa (12.45 h). El fet de jugar després, permetrà la possibilitat d’especular a Ikasa i Costa d’Almeria. L’empat afavoreix als dos equips i el madrileny fins i tot es pot permetre el luxe de perdre per un curt marge. En teoria és molt superior, però… Tocarà esperar gairebé un miracle.

