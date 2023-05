El fenomen eurofan també es viu a Sabadell

Dalt l’escenari s’encenen els focus. Els ballarins i ballarines es preparen i la decoració ja està a punt. En el moment indicat l’artista apareix i, micròfon en mà, inicia l’actuació musical que representarà el seu país. Sí, ho heu endevinat, parlem d’Eurovisió probablement un dels concursos musicals més importants al Vell Continent. Una gran cita que enguany s’ha celebrat al Liverpool Arena, en substitució d’Ucraïna-país que en estar en guerra no ha pogut acollir el festival. Al recinte els espectacles s’han viscut amb gran intensitat. A Sabadell, també. I és que a la nostra ciutat també tenim el que es coneix com a ‘eurofans’. Persones per qui Eurovisió és molt més que un concurs.

“Una tradició”

Hi ha qui encara ho veu als bars, altre ho fan sols o en família. Però, una de les coses que s’han popularitzat els últims temps és seguir-ho amb amics. Un costum que segueix Cristina. Una jove sabadellenca que des del gairebé el 2015 va decidir començar a ajuntar-se amb els seus amics per seguir la cita. Així doncs, decidim visitar casa seva la nit de la gala i veure com ho celebren.

Allà ens trobem a 9 joves. Al voltant d’una gran taula han preparat el sopar i segueixen amb atenció cadascuna de les actuacions. En una llista apunten totes les dades. Nacionalitat, títol del tema, vestuari i fins i tot quina nota posen als músics. “Un dia ho estàvem mirant amb una amiga i vam pensar que seria divertit anar-ho veient amb més amics, ara ja és una tradició”, afirma Cristina. Com bé explica normalment es reuneixen amb el mateix grup de persones: “És una cosa que ens agrada i diverteix molt, per això ho vam voler compartir amb més gent”. Per a ella la cita és molt important, tant que la prepara amb molta antelació. “Ja fa mesos que anem avisant a la gent perquè es reservi el dia, per la meva part el que intento és que aquest dia els meus pares no hi siguin i així puguem tenir la casa lliure” afegeix amb un somriure. Tot i això, la música és una petita per trobar-se entre tots: “Jo crec que el que més m’agrada és poder-me ajuntar amb amics i veure-ho en companyia, així ho mirem junts i podem riure’ns de tothom”.

Fans i sorpreses

Entre actuació i actuació parlem amb Laura. L’autèntica experta de la casa en la matèria musical-segons Cristina. “A mi el que més m’agrada de tot és el show, és el millor. La posada en escena i tot el que fan, és un esdeveniment que val la pena mirar”, argumenta. Ella ha preparat la cita amb precisió, mirant les prèvies i classificacions. I té una preferida ben clara. “Per mi és la Blanca Paloma (Espanya), no m’agrada la cançó en si, però la posada en escena em sembla molt completa. Crec que dona molt a parlar”, explica.

També conversem amb Júlia, qui té una gran anècdota familiar sobre Eurovisió a explicar. “El meu avi va dirigir Espanya a l’edició de 1976 i la meva àvia i les seves germanes estaven al cor (les Germanes Ros)”, comenta. “Si ho busques a internet surten els noms i tot, és una cosa que fa certa gràcia i la gent se sorprèn quan ho explico”, afegeix. Tot i els precedents familiars és el primer cop que assisteix a la trobada: “Sé que per la resta és important i em feia il·lusió venir així que aquí estem”.

Les prediccions

Com cada any un dels temes principals és el de les prediccions. Cadascun té un parell de cançons preferides i imagina en quina posició poden quedar. Per Cristina una d’aquestes és la de Xipre, opinió que Júlia comparteix. Pel que fa a l’actuació espanyola, en canvi, hi ha diversitat d’opinions. “La d’Espanya no m’acaba de fer el pes, crec que hi havia altres al Benidorm Fest que eren millors”, explica. Ja que en aquest grup, per si us ho preguntàveu, també han mirat el Benidorm Fest. “No sempre el mirem, però ara la Laura s’ha aficionat i ens obliga a quedar per veure’l també”, afegeix. A la Júlia l’actuació espanyola tampoc la convenç: “No m’ha agradat gaire, m’he fixat més en vestimenta i coreografia t’he de dir”. Qui sí que hi aposta, i fort, és Laura. Com dèiem abans, és la seva preferida de l’edició. “En apostes li donen una 7a posició. Un top 10, penso que està bé i crec que més o menys pot quedar en aquesta posició”.

Els minuts passen i els diferents cantants van oferint la seva música. A la casa els joves sopen, riuen i puntuen. Un cop arribat el moment de les votacions la cosa es posa seriosa. Les seves prediccions fallen. Qui guanya no és Xipre, és Suècia amb el Tatto de Loreen. I Espanya acaba en 17a posició després de rebre tan sols 5 punts del vot popular i 95 dels jurats. Tocarà esperar, un cop més, doncs, per veure si algun cantant espanyol pot emular el triomf de Salomé i el seu ‘Vivo Cantando’. A la Cristina i als seus amics tant els fa, ells s’ho han passat d’allò més bé. Tot i no saber qui participarà en la pròxima edició tenen una cosa ben clara, aquell vespre ells quedaran per veure-ho. I estan ben tranquils, perquè si els falta alguna dada segur que la Laura els hi podrà explicar.