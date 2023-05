La vigília de l’Aplec de la Salut marca el tret de sortida de ‘la festa major petita’

Els actes de l’Aplec de la Salut ja han començat. Com marca la tradició sabadellenca, el dia abans, s’ha celebrat el seguici de la vigília. Un espectacle carregat de tradició, cultura popular i pólvora per ‘despertar’ la ciutat i avisar-la de l’inici de la festivitat. Uns actes que enguany han perillat per culpa de la pluja que ha caigut durant les primeres hores de la tarda. Malgrat el petit ensurt, al final el clima ha acabat acompanyant i la cita s’ha pogut desenvolupar amb algunes petites modificacions.

Vigília en marxa

La pluja ha fet que els primers actes protocol·laris, celebrats al Passeig, anessin una mica més ràpid. És el cas de la plantada, que s’ha dut a terme amb més brevetat que de costum. Tot i això, aquest petit canvi no ha impedit que els sabadellencs gaudissin dels gegants, els capgrossos, els bastoners i els diables. Instants després s’ha realitzat l’acte de signatura del protocol del seguici i l’entrega del penó. L’encarregat de dur-lo aquest any, i de fer el discurs inaugural ha estat José Luis Fernández, membre de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAV). Entitat que ha estat escollida per la seva defensa de la sanitat i els serveis públics a la ciutat. La tria de qui durà el penó es fa per votació entre les entitats que formen el seguici i dura de l’1 d’abril a l’1 de maig.

I és que preparar la cita “requereix temps”, tal com ha explicat David Hidalgo, membre d’Enculturat i un dels organitzadors del seguici. “Són molts mesos de preparació, estructurar l’acte, gestionar la burocràcia i coordinar molta gent”, ha assegurat. Un fet que es pot observar a simple vista en veure les 8 comparses i les desenes de membres que les acompanyen. Per Hidalgo, l’Aplec és una diada molt important: “És la festa més antiga de la ciutat, amb més de 300 anys d’història així que poder fer aquest seguici és tot un honor”.

Les celebracions del seguici es van recuperar l’any passat. Un fet que se suma a l’augment de bèsties que hi ha hagut els últims temps al repertori de cultura popular de la ciutat. “És molt positiu. A Sabadell tenim una cultura forta, però feia temps que s’havia estancat. Per tant, que en pocs anys hagin aparegut noves bèsties i tinguem un ritual de festa ens dona molta energia”, ha confessat Hidalgo.

Arrenca el seguici

Amb l’entrega del penó feta ha arribat l’hora de la pólvora. Els primers a començar han estat els trabucaires amb les seves salves. Al seu pas han anat desfilant els correfocs dels Diables, la víbria, els mulassets, la mulassa, l’àliga i el lleó, entre altres elements del folklore sabadellenc. Al seguici hi ha participat l’Erik Kuam, cap de colla dels Diables. Com bé ha explicat la seva tasca és la d’obrir pas: “El que fem és anunciar que el seguici i el penó estan arribant. A plaça fem ús del foc i les carretilles per deixar espai a la resta de les comparses”.

Una altra experiència és la d’Albert Gusi, president dels gegants de Gràcia i membre de l’Àliga. “Una de les coses més maques del seguici és que va ser creat per la gent, no depèn de les institucions”, ha comentat. Per ell poder-hi participar “és tot un honor, pel que és i pel que representa històricament a la ciutat”.

Amb el pas de les comparses el gran seguici festiu, com el seu nom indica, ha anat aplegant a poc a poc sabadellencs al voltant d’un trajecte que ha recorregut el Passeig, ha tombat pel carrer del Doctor Robert i s’ha endinsat pels carrers del centre fins a culminar a la plaça Sant Roc. Allà s’hi han celebrat els balls finals i l’última crema de pirotècnia a càrrec dels diables i la víbria. Una gran cerimònia que ha servit per posar punt final i tancar com es mereix els actes de la vigília de l’Aplec de la Salut.