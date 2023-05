Marta Farrés, a la Cambra per exposar les propostes econòmiques del PSC

L’alcaldessa de Sabadell i candidata a les eleccions municipals, Marta Farrés, participarà aquest dijous en una xerrada a la Cambra de Comerç per exposar les propostes econòmiques del PSC, sota el nom Sabadell, propostes per una economia creixent. A l’acte, també hi prendrà part el president de la Cambra, Ramon Alberich, i el president de la Comissió d’Empresa i Coneixement de la Cambra, Leo Torrecilla.

De cara a un hipotètic segon mandat de Farrés al capdavant del consistori, en línies generals els socialistes volen continuar impulsant el Hub Aeronàutic, projectes com el Campus de les Ciències de la Vida i de la Salut i el Vapor Llonch. Així mateix, asseguren que continuaran donant suport i acompanyament per a la creació d’empreses i negocis, per “continuar fent de Sabadell una ciutat atractiva perquè s’hi instal·lin projectes econòmics ja desenvolupats”. La reforma del polígon Sud-oest, coincidint amb la construcció del Portal Sud.