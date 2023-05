La Salut, en plena forma

[Editorial – 16 de maig]

L’Aplec de la Salut ha tornat a demostrar un any més que està en plena forma. Ho diem tant pel nombre d’assistents, unes 1.500 persones, com per les activitats que l’han protagonitzat, tant en el seguici previ com en el dia festiu d’ahir dilluns. Menció i agraïment especial a totes les entitats, que un any més ens han fet gaudir de la celebració i, també, a totes les persones que han mantingut viva la tradició de pujar-hi caminant! Aquests últims dies –per fi– ha plogut més o menys, però, com diria el tòpic, la celebració no s’ha vist afectada per les inclemències del temps. Un dels temes que s’ha comentat aquests dies és la possibilitat que el programa d’actes de l’Aplec creixi. Hi ha qui diu que ja està bé concentrar-ho gairebé tot al santuari, però també hi ha veus que proposen ampliar l’age

nda d’actes. Bàsicament, volen que sigui una celebració amb més importància per als sabadellencs, que si bé per Festa Major tothom hi vol ser, per l’Aplec és més habitual que s’aprofiti el dia per fer una petita escapada fora de la ciutat. El debat és sobre la taula, tenim un any al davant per parlar-ne amb propostes i arguments.