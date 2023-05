Pepi Barrera, veïna de Can Deu: “La paella popular fa sortir la gent als carrers”

La Pepi Barrera fa anys que elabora la paella popular de Can Deu, amb cinc veïnes més, per fer sortir els seus veïns de casa i “fer pinya” per rebre la romeria de la verge de la Fuensanta que fa parada al barri. L’associació de veïns ha organitzat un cap de setmana festiu per rebre la romeria i dissabte l’oloreta del sofregit arribarà a cada racó del barri. L’objectiu és doble: passar una bona estona amb el veïnat i rebre la imatge de verge de la Fuensanta, elaborar l’altar i fer la tradicional ofrena floral, ja al vespre.

Durant la tarda, hi haurà diverses actuacions de ball en línia i sevillanes que precediran l’arribada de la verge. El plat fort del dia és, de fet, la paellada popular del migdia, que cada any atrau més d’un centenar de persones. “Fa sortir la gent de casa seva i gaudir als carrers tots plegats”, assegura Barrera. De fet, ella és una de les persones que se n’encarreguen perquè gaudeix veient els seus gaudir. El nombre de comensals que s’hi ha apuntat fa palès el poder de convocatòria dels veïns: 150 persones dinaran paella –de carn o de verdures– a Can Deu aquest dissabte.

La Pepi va inaugurar el barri, ara ja fa 50 anys, i mai no ha volgut marxar: “És casa meva, hem fet moltes amistats i estic feliç aquí, mai he volgut marxar”, explica. Cada matí surt de casa i no torna fins al migdia, li agrada fer barri a peu de carrer.

Els vincles que ha forjat amb els seus veïns és el motor que la mou a implicar-se en les activitats de Can Deu i, per descomptat, arromangar-se per cuinar la paella. “El que ara em preocupa és que surti bé i agradi a tothom”, expressa. Això, i que el temps acompanyi. Ja estan comprant els millors productes del mercat perquè el producte final sigui excel·lent.

Mercat d’intercanvi

Diumenge, el barri de Can Deu acollirà també el Mercatroc, al portal de la Floresta. De 10 h a 19 h, el barri tindrà un espai per a poder intercanviar roba, joguines, llibres, decoració i també permetrà bescanviar coneixements o art de forma gratuïta.

Aquest mercat permetrà posar una parada gratuïta per a poder intercanviar aquests productes o serveis. A partir d’aquest moment, queda inaugurat el Mercatroc de la Creu Alta i també de Can Deu. Es farà també un dinar popular amb els paradistes.

Parada de la Romeria

Dissabte, la Fuensanta es prepara per a la seva 71a romeria, que partirà a les 17 h des de la parròquia del Sagrat Cor. D’allà es caminarà fins a l’ermita de Sant Julià, fent parada a Can Deu. A l’ermita dormirà la verge, que és on té lloc la principal celebració de la germanor murciana, fins que diumenge retorni a la parròquia. L’any passat, centenars de persones van voler seguir la verge i les previsions per enguany són similars.