Torna el Medievàlia Sabadell amb lluites de cavallers, artesania i cultura popular

La plaça del Mercat i els carrers del seu voltant acolliran el 19, 20 i 21 de maig la 26a edició de la festa Medievàlia a Sabadell, amb un mercat amb desenes de parades, una mostra d’oficis artesanals, activitats i personatges itinerants.

Hi haurà productes artesanals, joieria, ceràmica, objectes de fusta tallada, recreacions d’armes i escuts i estands d’alimentació, en què es podran comprar pa, embotits, formatges, mel i dolços. Tot plegat, en un ambient festiu amb espectacles tematics, com lluites, teatre, música i danses medievals.

La fira arrencarà el divendres a la tarda i no pararà fins al diumenge a la nit. Hi col·laboren Malaboig, Taraska i el Centre Asana, i també hi actuaran per primera vegada el Ball de Diables de Sabadell, el Ball d’Espases de Barberà del Vallès, la Coral d’Omnium Cultural, el grup musical infantil Bufanúvols i el grup de música tradicional improvisada Corrandes són Corrandes. En aquesta edició també es podrà conèixer com era la vida en un campament medieval gràcies al grup Legado del Norte.

Serà la primera vegada que la fira incorpora una col·laboració de fora de Sabadell. Es tractarà del Casal cultural Dansaires Manresans, que durant el dissabte mostraran alguns espectacles de la Fira de l’aixada de Manresa.

Es pot consultar tota la programació al portal de Medievàlia Sabadell.