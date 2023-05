“Parlo en nom de la comunitat més jove. Hem assumit que tindrem un futur pitjor que els dels nostres pares. Això no pot ser” ha reblat Sara Leyva, número 13 a la candidatura d’ECP i activista a les xarxes, per obrir l’acte central de campanya dels comuns a Sabadell. Una trobada al Casal Pere Quart, que ha aplegat més d’una cinquantena de persones, on s’ha parlat d’una de les prioritats més cabdals del programa dels comuns, l’accés a l’educació, que ha marcat l’eix de debat. Precisament, el ministre d’Universitats, Joan Subirats, ha estat a l’acte, juntament amb Sira Rego, eurodiputada d’Izquierda Unida; dos pesos pesants que han mostrat públicament el seu suport a la candidatura de l’alcaldable Joan Mena.

“Tenim una ciutat forta des del punt de vista educatiu: ocupem un lloc estratègic al costat de l’autònoma”, ha subratllat Mena, que ha lamentat seguidament que “el govern municipal no ha apostat per l’educació com un dels motors fonamentals”. L’alcaldable ha exposat algunes mesures en l’àmbit educatiu, que passen per “crear dos centres socioeducatius per garantir atenció de l’alumnat més vulnerable, obrir els patis de les escoles i reconvertir-los en un element central al barri”. Segons Mena, l’educació a la ciutat està anant a “velocitats diferents” en funció del barri; i s’ha marcat com a fita fer-la anar a “una única velocitat”.

Sira Rego ha reconegut a Joan Mena com “un dels diputats referents en lluites per eixamplar els drets socials”; i en la mateixa línia, Joan Subirats ha apuntat que “el programa de Mena reuneix característiques molt avançades des del punt de vista d’entendre l’educació en l’àmbit de reforçar la democràcia.”