Els viatges de la gent gran, una oportunitat i un repte: “Hi ha aspectes que cal polir”

Després de cinc anys amb les maletes a l’armari, els viatges han tornat aquest any. El programa de les Vacances de la Gent Gran ha recuperat l’activitat amb sortides fins a mitjans de juny. Des d’aquest dijous, a més, els sol·licitants de la nova edició ja poden consultar les seves destinacions, amb una oferta 2.500 places distribuïdes entre 18 indrets diferents. Les noves escapades es faran durant la tardor del 2023 i la primavera del 2024, en una iniciativa que, segons fonts municipals, ha tingut en general molt bona acollida, malgrat que hi ha alguns aspectes a polir.

“Ens trobem viatgers des de 65 fins a 95 anys i això fa que hi hagi moltes particularitats i els interessos puguin variar. Però, en general, és una proposta molt positiva per al col·lectiu”, explica Sergi Gil, cap de servei de Cicles de Vida. En la mateixa línia, la Coordinadora de Gent Gran, Maria Rosa Mota, sosté que la força de la iniciativa rau sobretot en la confiança i el coneixement dels acompanyants de viatge, un fet que incentiva “que no se sentin sols”.

Diferenciar-se d’una agència de viatges convencional

Malgrat això, diversos usuaris reclamen que es revisin alguns aspectes, fent-ne una crítica constructiva després de la seva experiència. “Vaig anar a Croàcia el passat mes d’abril. Van ser cinc dies i crec que, pel destí que era, va ser tot massa encotillat i amb poc temps”, explica la Dolors, decebuda amb la vivència. Ella demana que l’aventura aporti un valor afegit i es distingeixi més d’un viatge organitzat per qualsevol altra agència, remarcant el valor cultural de cada destinació.

En el cas de l’Elena, acabada de tornar de Cantàbria, l’aventura li ha deixat un regust dolç, però amb aspectes a polir, sobretot pel que fa als desplaçaments. “Es poden repensar per evitar fer tantes hores de carretera”, assenyala. I afegeix que, entre els companys, han trobat a faltar una mica més d’animació i activitats d’oci. “Cal que l’Ajuntament prengui nota dels suggeriments, perquè és una molt bona iniciativa, però, com tot, és susceptible de millorar”, resumeix.

“S’ha d’intentar trobar un equilibri”

El programa sorgeix d’un concurs públic que va guanyar Viajes Duero, encarregada de la gestió del viatge. L’Ajuntament manté contacte amb l’empresa per traslladar possibles millores, tot i que alguns aspectes logístics i de funcionament són menys flexibles per les bases de l’acord. “Són vacances d’oci i lleure, pensats perquè la gent gran que normalment no viatja pugui sortir amb la tranquil·litat que va amb guies des de Sabadell”, apunta sobre el principal punt fort. “Segur que podem filar més prim i incloure millores amb totes les aportacions que ens van fent”, es compromet Gil.

De la mateixa manera, Mota apunta que les “petites deficiències” són corregibles. Malgrat que cal tenir en compte els gustos variats entre els viatgers. “Hi ha gent gran que li interessa molt la història o altres aspectes de l’indret i se’ls fan curtes les excursions. Altres ni tan sols baixarien de l’autocar per anar a un museu”, radiografia. “S’ha d’intentar trobar un equilibri i tenir una oferta que agradi a tothom”, sintetitza la coordinadora sobre el programa. “Amb ganes, tot es pot”, conclou.