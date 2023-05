HISTÒRIA | Pioners de l’atletisme a Sabadell

El decés de Josep Molins, el passat mes de març, ha deixat orfe l’atletisme sabadellenc. Parlar de Josep Molins és parlar de l’atletisme en majúscules. Més de setanta anys d’entrega a aquest esport com a atleta, campió, divulgador, professor, entrenador, directiu i col·leccionista. Fou l’artífex del museu de l’atletisme, una meravella pel seu contingut i pel seu simbolisme.

Com a altres llocs, l’atletisme es va començar a practicar a Sabadell en forma de curses de muntanya, o en ruta, i també alguns festivals a camps de futbol, o velòdroms, i moltes vegades amb practicants compartits amb el futbol. En aquells inicis no existien pistes, ni cap club d’atletisme pròpiament dit. Sí que hi havia clubs, o agrupacions, poliesportius que tenien el que ara anomenaríem una secció atlètica, com el Centre d’Esports Sabadell, el Centre Excursionista del Vallès, el Centre Excursionista Sabadell, el Club Natació Sabadell (CNS), la Joventut Excursionista Pensament, el FC Atlètic, el Juventus AC, Lawn Tennis Club, el Bloc Obrer i Camperol o la Joventut Atlètica Proletària.

El llibre Els inicis de l’atletisme a Sabadell fins la guerra civil, de Ricard Rof i Pere Molero, mostra un extens estudi de la pràctica i els resultats d’aquest esport durant el primer terç del segle XX. La segona edició d’aquest llibre serà presentada dilluns 22 de maig a La Llar del Llibre.

La primera cursa atlètica documentada a Sabadell va tenir lloc durant la Festa Major del 1905. Fou el que llavors es coneixia com una cursa a peu, en què només van participar tres corredors. El vencedor fou el terrassenc Josep Pizà Xatart, que va obtenir un premi de 25 pessetes.

L’any 1906, a la festa d’inauguració del camp d’esports de la Creu Alta, va ser la primera vegada que es van disputar proves atlètiques a Sabadell.

La primera competició reglamentada es va celebrar el dia 20 de desembre del 1914. Fou la cursa de Sant Llorenç del Munt. Es tractava de pujar a la Mola des de Terrassa, passant pel Cavall Bernat. En arribar a dalt, hi havia una hora de descans amb temps neutralitzat i, després, retorn pel mateix camí sense descans. L’equip que representava Sabadell era el Brot Vallesenc, del centre Republicà Federal i estava compost per Joan Moix, Joan Manyosa i Jaume Moratonas. Varen quedar en 12è lloc, entre un total de 19 equips, amb un temps de 2 hores 23 minuts i 14 segons.

L’èxit d’aquella jornada va ser motiu per celebrar-ne una segona edició el dia 21 de novembre del 1915. Aquella ocasió la cursa va sortir de Matadepera amb arribada a Terrassa. El recorregut era de 19 quilòmetres i mig. L’equip local estava format per Miquel Baltasar, Eusebi Pascual i Jaume Moratonas, que repetia. Van quedar en 16è lloc dels 18 possibles, amb un temps de 2 hores 40 minuts i 5 segons.

Per tal de convèncer els aficionats dels avantatges i beneficis de l’atletisme, el dia 5 de desembre del 1920, el Club Natació Sabadell va organitzar una xerrada amb demostracions pràctiques de les diferents proves, que va anar a càrrec del senyor Josep Antoni Trabal i Sans, que aleshores era entrenador oficial i assessor tècnic de la Federació Atlètica Catalana i anys després en va ser el president. El senyor Trabal va mostrar com havien de ser els entrenaments i va fer unes demostracions pràctiques de llançament de javelina, pes i disc i com havia d’efectuar-se la sortida per a les curses a peu, principalment la de 100 metres.

A aquesta xerrada, van assistir-hi esportistes aficionats dels diferents clubs i entitats que tenien secció d’atletisme, entre els quals hi havia els joves Altarriba, Canudas, Cardona, Crous, Cueto, Farell, Ferran, Ferreres, Garcia, els germans Mateu, Martí, Portago, Rosas, Tena i Vilanova, noms que amb els anys esdevindrien atletes importants per a la ciutat. Segons aquella jornada, els llocs més freqüents per entrenar eren l’antic solar del CNS, el bosc de Can Feu, Can Turull, el Taulí, la font del Pi i el camp del Popular FC.

Pocs mesos després d’aquella famosa conferència, el 13 de març del 1921, el mateix CNS, amb la col·laboració d’altres entitats esportives de la ciutat, va organitzar el IV Campionat de Catalunya de Cros al bosc de Can Feu, primera prova oficial que es disputà a Sabadell. El guanyador fou l’igualadí Diodor Pons.

A partir del 1922, es van celebrar diversos campionats i matxs, que varen comptar amb la participació dels atletes sabadellencs. El 9 d’abril d’aquell any, es va celebrar al camp del Centre d’Esports el Matx Catalunya-Guipúscoa de Cross-Country, en què varen brillar els noms de Manel Mateu, Pere Ferran, Marc Farell i Joan Rosas.

El 1924, el sabadellenc Manel Mateu es va proclamar a Tolosa campió dels 400 metres tanques. El febrer del 1929, es va celebrar al bosc de Can Feu l’XI Campionat de Catalunya de Cros, amb sortida i arribada al davant del cafè La Mata. El 28 d’abril del 1929, va tenir lloc el II campionat d’Espanya de gran fons de marxa, en què el sabadellenc Marc Farell, aleshores atleta del FC Barcelona, va quedar en tercera posició. Que la marxa fos reglamentària era controlada per ciclistes. El 19 de maig del 1929, es va celebrar la 1a Volta pedestre a Sabadell. L’any següent, la segona edició de la Volta pedestre i el 1r Campionat de Sabadell de fons van ser guanyats per l’atleta Jaume Jové.