Les denúncies per homofòbia creixen a l’Àrea de Sabadell: “Són només la punta de l’iceberg”

El passat dimecres es va commemorar el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Però, més enllà d’una jornada assenyalada, la lluita és diària per acabar amb la intolerància i erradicar la violència contra el col·lectiu, que reclama més eines i recursos. “Partint de la diversitat, el repte és tenir espais segurs on trobar-se. Hi ha realitats d’aquesta diversitat que es van integrant a la societat, però hi ha unes peculiaritats a l’hora d’entendre la família, els vincles amistosos, la salut… Per això és important que es puguin compartir amb altres persones que ho estan vivint, sense caure en la victimització i sense haver de recórrer únicament a referents a l’altra banda de les pantalles”, exposa Roberte Piqueras, coordinadora de Ca l’Enredus. “Sovint, quan baixes al carrer en el dia a dia, no trobes un discurs o una narrativa amb la qual et puguis reconèixer”, sintetitza sobre el punt de partida.

Ca l’Enredus, projecte lligat a Actuavallès, va arrencar com un espai transversal, amb l’objectiu de generar un teixit per donar resposta i compartir experiències. “És una realitat que sovint es viu des de la individualitat. Volem eliminar aquesta sensació de soledat”, exposa. A través de tallers, activitats i xerrades, es dona un escenari on presentar dubtes, inquietuds i problemes. Les trobades permeten descentralitzar el missatge del col·lectiu, amb veu pròpia més enllà d’una capital.

La punta de l’iceberg

Les incidències per LGTBIfòbia entre l’1 de gener i el 16 de maig han estat 110 a Catalunya, gairebé un 16% més que l’any passat, segons les xifres recollides per l’Observatori Contra l’Homofòbia. A l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell, la xifra de denúncies ha crescut en una desena en un any (de les 7 del 2021 fins a les 17 de l’any passat). Piqueras, però, alerta que els casos que es denuncien són només la punta de l’iceberg. “Segur que la xifra no s’apropa a la realitat. Per exemple, si cada insult fos una denúncia, encara es dispararia més. I això també és violència”, adverteix. Què detectem com a violència? “A dalt de tot, hi ha un homicidi. Després, denúncies de pallisses i amenaces explícites. Però també hi ha un gran gruix d’insults, actituds o mirades discriminatòries”, percep.

A Ca l’Enredus es comparteixen situacions en l’àmbit laboral, la sortida de l’armari o realitats quotidianes, més enllà dels casos més greus d’abusos. Piqueras assenyala la necessitat de replantejar la visió general de la sexualitat i la identitat de gènere. “No es tracta de les ulleres amb les quals mirem l’entorn. És que directament ens han fet els ulls amb una determinada construcció del món. Tenim una sèrie de mites adquirits sobre com funciona el món, i canviar-ho suposa molt temps”, radiografia. “Hi ha comunitats que ho han après d’una altra manera. Et pots posar unes altres ulleres per entendre com es pot arribar a conèixer, però serà un apropament. No ho adquiriràs”, resumeix.

Un llarg trajecte

Malgrat veure progrés els darrers anys, considera que encara hi ha molt camí per fer. “Anem cap a una limitació de recursos. Si hem de repartir caramels, qui accepta la norma habitualment s’endú més caramels que algú que la contradiu. Si caminem cap a un espai més alliberador, però els recursos són mínims, tendirà a ser menys alliberador. La política té molt a veure amb la sexualitat. Si les riqueses són més escasses, les llibertats sexuals també ho seran”, sosté.

L’entitat treballa amb el Servei d’Atenció Integral LGTBI de Sabadell. “Com més agents implicats hi ha, millor”, apunta. La protecció des d’un punt de vista tècnic és també un repte, lligat al vessant més social. “Ens trobem que hi ha persones que han viscut violències durant la seva formació i quan han de socialitzar en grup, hi ha moltes resistències perquè pensen que pot despertar rebuig”.

Per això, cal treballar amb una visió global, amb xerrades i activitats que obrin la porta a la sexualitat. “Ca l’Enredus és un espai de trobada i d’entrada. De vegades, la institució és menys flexible”, diu. “Venen molts nois gais encara a l’armari. Al 2023. Ens pensem que està tot fet. Però hi ha molta feina per davant des d’un punt de vista social, educatiu i pedagògic”, conclou.

Instrument per fer front als casos d’homofòbia

Sabadell compta durant tot l’any amb el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI, que ofereix informació, assessorament i acompanyament a persones LGTBI, a persones del seu entorn proper, a professionals i a entitats. Està ubicat al carrer de Vidal, 146 i també es pot trucar al 93 724 61 67.