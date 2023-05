El futur per a Sabadell, sense els de sempre

[Joan García, alcaldable de Ciutadans]

Aquesta campanya electoral ha servit per reflectir i evidenciar que Sabadell no té model. No tenim model ni projecte de futur, no sabem quina ciutat volem ser a mitjà i llarg termini. Sabadell és aquest lloc on els governs de sempre continuen fent això de sempre. Els que sempre fan promeses quan arriba la campanya electoral i tornen a deixar-nos tirats quan comença el mandat. Els de sempre són aquells que han tacat el nom de Sabadell amb l’ombra de la corrupció, però també el d’aquells que deien que venien a canviar les coses i les van acabar canviant però a pitjor.

Però Sabadell també té talent i té potencial. La gent de Sabadell val la pena. El nostre model és liderar Sabadell com la ciutat de totes les famílies, Sabadell com la ciutat de la innovació. Per això, ens hem centrat en aquesta campanya electoral a fer propostes i a explicar el nostre model de ciutat. Hem parlat sobre com la seguretat és un problema per a Sabadell i hem proposat augmentar la plantilla de policies locals i destinar-los a policia de barri. Hem parlat sobre com és important abaixar impostos per generar condicions que atreguin talent i inversió empresarial, i hem proposat abaixar l’IBI i bonificar l’impost d’activitats econòmiques per a noves empreses.

També hem parlat de la importància de generar noves acceleradores i incubadores de start-ups en col·laboració amb el sector aeronàutic de l’aeroport perquè Sabadell sigui de veritat innovador. Hem parlat de salut mental i ens hem compromès a liderar polítiques ambicioses si governem per trencar aquest tabú.

Hem posat el focus en les infraestructures, i hem defensat sense complexos la ronda Nord i la ronda Sud, així com impulsar l’Anella Verda de Sabadell. Hem estat als barris oblidats pel Govern del PSC com a Can Llong. Hem proposat diversificar l’ús del sòl del riu Ripoll i que serveixi per acollir des de formació, restauració o acceleradores de start-ups

En definitiva, hem parlat de Sabadell i hem parlat de futur. Tenim un projecte ambiciós i en tenim ganes i il·lusió. Perquè no hem de resignar-nos a triar entre el Sabadell del clientelisme d’ahir i el clientelisme d’abans-d’ahir. Mereixem un canvi, i aquest canvi només el pot liderar Ciutadans. Som l’alternativa, ens assemblem a Sabadell, ens assemblem a tu.

Et diran que és impossible, que et resignis al Sabadell dels de sempre, però Sabadell val la pena, tenim el potencial i junts l’aconseguirem.

Allibera’t dels de sempre, vota Ciutadans.