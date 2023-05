En Comú Podem: la garantia d’un govern d’esquerres a Sabadell

[Joan Mena, alcaldable de Sabadell En Comú Podem]

L’orgull de Sabadell no són uns colors o una bandera, l’orgull de Sabadell és defensar una única ciutat del nord al sud i de l’est a l’oest. Una ciutat on caben tots els barris de la ciutat, perquè tots els barris són Sabadell.

Necessitem una nova transformació per a Sabadell. Aquesta ciutat ha sigut capaç de construir oportunitats per a tothom, la gent d’aquí i la gent que va venir de fora, els que tenien accés als estudis i els que no i també a les famílies en situació més vulnerable, i jo no vull que això deixi de passar a la meva ciutat.

En Comú Podem som gent de paraula, ho hem demostrat. Hem estat a disposició d’aquesta ciutat cada vegada que ho ha necessitat i ara tornem a estar a preparats per liderar la gran transformació que necessiten els sabadellencs i les sabadellenques. El futur implica planificar i per proposar. Jo estic en política perquè crec que aquesta és la millor eina que tenim la gent treballadora per millorar.

La majoria social d’aquesta ciutat no heretarem ni cotxes de luxe, ni mansions a la platja ni comptes corrents plens de zeros, el que heretarem serà una ciutat més justa, més verda, més neta i més ètica. I per fer-ho possible ens hi hem de posar ja. No tenim temps a perdre.

Sabadell ha d’exercir la capitalitat en promoció econòmica, en cultural, en habitatge i en ciutat saludable. I fer-ho consensuant i dialogant. Deia Antoni Farrés que el govern governa, però no té el poder. I això vol dir consensuar.

Hàgiu votat qui hàgiu votat en el passat, el vot a Sabadell En Comú Podem és el vot de la il·lusió, de les ganes de millorar i de la confiança en Sabadell.

Jo confio en Sabadell i en les seves oportunitats, ara et vull demanar a tu també la confiança per ser l’alcalde d’aquest nou Sabadell que, com tu, tinc al cor i també al cap.

Aquesta campanya ha demostrat que ens estem jugant què serà Sabadell els pròxims deu anys i si serem capaços de millorar la vida de la gent.

Per tant, ECP som avui l’única garantia que Sabadell tingui un govern d’esquerres i progressista que pensi en la ciutadania.