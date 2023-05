Fundació Vella Terra posa en marxa un Sistema de Prevenció d’Abusos i Maltractament per a gent gran i persones amb discapacitat

Fundació Vella Terra ha reforçat en els últims mesos el seu compromís amb el respecte per les persones vulnerables a través de la posada en marxa del primer Sistema de Prevenció d’Abusos i Maltractament orientat a persones grans i persones amb discapacitat. El projecte implica la creació d’una política per implantar les bases de prevenció del maltractament i una revisió de procediments (en la selecció de professionals, en les acollides i el tracte als usuaris, etc.).

El Sistema de Prevenció d’Abusos i Maltractament (SPAM) s’alinea amb el propòsit de l’entitat de buscar acompanyar a les persones perquè puguin desenvolupar els seus Projectes de Vida en llibertat. En aquest sentit, es crea el sistema a través d’un procés participatiu en el qual han col·laborat 140 persones, representants de tots els col·lectius i grups d’interès, mitjançant entrevistes, focus groups, qüestionaris i dinàmiques diverses.

La jornada de presentació celebrada a finals de març va comptar amb la participació de diversos professionals externs que han acompanyat Fundació Vella Terra i que van prendre la paraula per informar sobre com havia estat el procés: Elisenda Fernández professional de l’ONG Educo; Elena Fernández Gamarra, psicòloga i gerontòloga, consultora en desenvolupament d’equips i organitzacions a Observandi; Elena Rovira, consultora, supervisora i coach de Blaus Cooperativa; Jordi Muñoz, advocat i president d’EIMA, Associació per a la investigació del maltractament a persones grans i Raquel Calatayud, economista, jurista i sòcia-directora en Camon Consulting Group.

Sergi Osuna, director executiu de Fundació Vella Terra, destaca que “és la primera vegada que un sistema similar es posa en marxa a Espanya. Existeixen projectes orientats a la infància que acompanyen les organitzacions per desplegar sistemes de protecció contra l’abús i el maltractament, però penso que som pioners en aplicar-los a les persones grans i les persones amb discapacitat. És per això que tota l’entitat se sent motivada per posar en marxa aquest sistema capdavanter i reforçar, per tant, el nostre compromís amb les persones”.