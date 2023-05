Som conscients de la importància del reciclatge? “Ara ens adonem de tot el que hem fet malament”

La crisi climàtica, que ha estat en boca de tots en els darrers mesos per l’escenari de sequera a casa nostra, és una de les conseqüències directes de la nostra responsabilitat en matèria de reciclatge. L’impacte en el medi ambient de gestos tan simples és enorme, malgrat que no tota la ciutadania hagi pres consciència de la necessitat que tothom actuï individualment per al benefici col·lectiu.

Aquest dimecres hem sortit al carrer per preguntar als veïns sobre la importància del reciclatge, per saber si existeix la percepció que, com a societat, és una qüestió que considerem prioritària. En general, s’apunta a la necessitat d’engegar més campanyes d’informació i sensibilització, també des d’un punt de vista institucional. I, alguns ciutadans, van més enllà, assenyalant també el repte de canviar la nostra mentalitat a l’hora de comprar i consumir.

“Amb el canvi climàtic ens adonem de tot el que hem fet malament”

“A casa tenim consciència des de fa temps. Tenim els tres cubells per reciclar plàstic, cartró i vidre”. El que potser costa una mica més, admet, és separar clarament les restes orgàniques. Ella descarta que qui no recicla ho faci per manca d’informació. “Tothom sap on ha de posar les coses i el que ha de fer”, diu. Tot i així, sí que especifica la necessitat de treballar des d’un punt de vista institucional en la sensibilització. “Molta gent que no ho fa, perquè no ho vol, ho faria. Si sensibilitzes a la gent sobre les conseqüències, segur que algú més se sumaria a la causa”, indica. “Ara, amb la crisi climàtica, ens estem adonant de tot el que hem fet malament”.

“No es parla prou sobre reciclatge”

El Leandro assegura que el reciclatge sempre ha de ser una prioritat a qualsevol casa. Tot i això, assenyala que cal més informació. “Reciclem, però encara hi ha cert desconeixement sobre on han d’anar determinats materials. Per exemple, el porexpan, on ha d’anar?”, qüestiona. En aquest sentit, considera que cal fer més campanyes de conscienciació. “No s’explica prou. Ja que als envasos hi ha les fletxetes de reciclatge, no costaria gens posar també a quin contenidor va o el color on s’ha de llançar”, apunta com una possibilitat per contribuir al coneixement del consumidor. “Avui tenia un paper de cel·lofana. On l’he de posar?”, exposa com a exemple.

“Cal que la gent compri productes que ja no portin plàstic”

L’Eva va més enllà del valor del reciclatge i apunta al consum. “Soc antiplàstic. Estic a favor del reciclatge. Però, realment, el que seria convenient és que la gent intentés comprar productes que ja no portin plàstic. Anar, per exemple, amb una bossa de roba sempre. No és tant el fet de reciclar, sinó el de no consumir plàstics”, sosté, admetent que hi ha productes que encara es troben només en envasos de plàstic. “El consum responsable és clau. Però la gent no està conscienciada”, detecta. “El problema és que hi ha molt poques botigues que venguin els productes a granel”, diu. Més enllà d’allò que comprem, cal enfocar-se en allò que aboquem al medi ambient, sobretot a l’aigua. “Jo he fet un canvi radical de vida i ja vaig de cara al conreu”, apunta sobre les possibilitats de contribuir al benefici col·lectiu.