Next Arquitectura presenta en societat les noves oficines de Madrid

El despatx sabadellenc Next Arquitectura, va inaugurar el passat dimecres, les noves oficines a Madrid, un any i mig després d’aterrar al barri de Salamanca, al “rovell de l’ou”, i davant la impossibilitat de qualsevol celebració a conseqüència de la pandèmia.

Vuit anys després de la seva fundació, l’any 2013, els arquitectes i socis de Next, Gerard Ribot i Núria Vílchez, van decidir fer el pas i instal·lar-se a Madrid, després de participar en diversos projectes a la capital madrilenya. “És un somni. Tenim la il·lusió per continuar creixent i evolucionar, i amb l’ambició ben entesa, pots arribar a Madrid, on han vist que la manera catalosabadellenca, de donar voltes a les coses, anar més enllà, ser disruptius, ha estat ben rebuda”, explica Gerard Ribot.

Amb el segell de Next Arquitectura per la Comunitat de Madrid, el despatx sabadellenc va decidir “agrair als promotors de Sabadell, Barcelona i Madrid” amb una inauguració que va comptar amb diverses desenes de convidats, en un local on antigament s’hi havien ubicat unes llibreries, i que en l’actualitat disposa d’un equip de quatre persones, que se sumen als vint-i-cinc del despatx de Sabadell. “Esperem poder acabar l’any amb sis persones. Vam començar amb cases prefabricades i ara estem amb xalets a Brunete i desenvolupant estudis per a edificis en alçada plurifamiliars”, assegura Ribot. La il·lusió per continuar oferint els serveis de Next Arquitectura no s’aturen aquí, i no descarten que en un futur a mitjà termini puguin establir-se al sud d’Espanya, tal com avança l’arquitecte. “No ens volem posar límits a la vida. Qui ens hauria dit que arribaríem a obrir a Madrid? Ara estem desenvolupant projectes al sud d’Espanya, i Màlaga podria ser una opció”.