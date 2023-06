El mític Park Paladium prepara un retrobament multitudinari

“Tornaràs a divertir-te”, prometen els cartells, visibles des de fa dies en diferents indrets de Sabadell. Els tranuitadors més nostàlgics amb ganes de gresca tenen una cita el pròxim dissabte, 10 de juny. La promotora d’esdeveniments La disco de tu vida ha organitzat un retrobament en forma d’homenatge per als fidels assistents que van omplir durant més de dues dècades l’antic Park Paladium de Sabadell.

Al llarg de més de cinc hores, els assistents de diverses generacions que s’acostin al local preparat per l’ocasió faran un viatge al passat per retrobar-se amb la música, l’ambient i els records d’una època. L’objectiu, explica Raúl De la Torre, responsable de publicitat, és tornar a reunir antics treballadors i clients, amb el pianista Ricky Vives com a cap de cartell.

“El més important serà la gent. La gràcia d’organitzar un acte així és fer una trobada en què també puguin venir persones de fora de Sabadell i ciutadans que han marxat de la ciutat en els últims anys. Serà una bona excusa per tornar a retrobar-se amb antics amics”, resumeix sobre la intenció de la nit.

La cita, que preveu acollir més de mig miler de persones, se celebrarà al carrer de Sa Dragonera de Sant Quirze, amb música, espectacle i moltes sorpreses. “A Sabadell no hem trobat un lloc amb suficient aforament per fer-ho. Malgrat que ho hem intentat”, detalla sobre la ubicació triada. La promotora organitzadora de l’esdeveniment té experiència en altres homenatges a antigues sales de tota Catalunya.

Juliol del 2018, l’última entrega

Es preveu que la nit tingui moments molt diversos, apel·lant també al component nostàlgic. “També hi haurà una estona per a les lentes”, anticipa rient el promotor, que apunta que la notícia del remember està tenint molt bona acollida en les últimes setmanes, amb molts grups que ja han confirmat que no hi faltaran.

El juliol del 2018, la sala va apujar per última vegada les persianes per acollir centenars d’assistents disposats a moure els malucs i afinar la gola. Després de 25 anys al carrer de Rocafort, va ser una de les últimes sales de la Zona Hermètica. Ara, els habituals de l’oci nocturn tenen l’oportunitat de recuperar per un dia aquella màgia.

Una sala on la màgia i l’amor van aflorar amb força

Més enllà de la música i la festa, el Park Paladium també té l’honor d’haver estat el punt de trobada i escenari clau en la gestació de moltes relacions amoroses de sabadellencs. Una d’elles és la que vam explicar en l’edició especial del Diari del passat Sant Jordi, formada per la Raquel Martínez i el Marc Gonfaus, coneguda ella per la seva faceta d’influencer, creadora del popular Diario de la Raki a TikTok (@bonbonreich), on cada dia explica què ha fet a la seva comunitat de 4,8 milions de seguidors.