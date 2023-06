Avinguda-Eixample, un barri renovat

L’Ajuntament de Sabadell ha planificat una sèrie d’accions per convertir el barri Avinguda-Eixample, un dels barris més cèntrics de la ciutat i amb més serveis, en una zona més accessible i sostenible.

L’objectiu d’aquest nou pla consisteix a renaturalitzar el barri i fer-lo més accessible pels seus ciutadans. Segons informacions de l’Ajuntament, amb aquestes obres de remodelació, la Gran Via es convertirà en una avinguda verda, amb més arbres i vegetació, s’eliminaran els passos subterranis, millorant els accessos i es realitzarà una remodelació integral de l’enllumenat de tota l’avinguda. També s’han planificat dos carrers per millorar-ne la seguretat i l’accés a l’Escola Amadeu Vives. A més, es rehabilitarà la pista poliesportiva del barri, que actualment estava tancada i es realitzaran una sèrie d’obres al nou local d’acció social, per millorar la privadesa de les persones que l’utilitzin i l’atenció ciutadania les mateixes.

A tot això, s’hi uneix la inversió del grup Bonpreu a les obres que està duent a terme, per a l’execució del nou hipermercat Esclat, a l’antiga fàbrica Sampere-Llagostera, entre els carrers Brutau i Salvany.

Aquesta millora del barri es veu reflectida a l’aposta de promotores immobiliàries com Mia Domo, que ha escollit Avinguda-Eixample per promoure el seu primer projecte a Sabadell, Mia Urban, un edifici de 24 habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris i habitatges dúplex de 2 i 3 dormitoris, totes amb plaça de garatge opcional. En paraules del CEO, Pablo Redondo, “… nosaltres som una promotora que se centra en els detalls, i quan decidim invertir a Sabadell volíem començar per una cosa petita, però de qualitat i molt funcional…” “.. l’aposta de l’ajuntament per la renaturalització del barri va molt de la mà de la nostra política de sostenibilitat…”. Mia Domo, es defineix com una promotora que col·loca el client al centre, estudiant cada detall, per oferir un producte de qualitat. “El nostre projecte està enfocat a tota mena de públic, ja siguin famílies que busquen espai o persones que viuen soles, però que tinguin la necessitat de gaudir de la ciutat. Per nosaltres Mia Urban és el nostre projecte més urbanita”.

Mia Urban, es va començar a comercialitzar a finals del 2022, i va tenir una gran acceptació davant del públic. Tant és així, que el mes que ve s’inicien les obres, per la qual cosa, si tot segueix el ritme establert el lliurament dels habitatges serà el primer trimestre del 2025. Preguntem a Pablo com viuen ells la situació econòmica actual: “No és una situació fàcil per a les promotores, no et mentiré, ja que s’ha unit la pujada de preus de la construcció amb la pujada dels tipus d’interès. Pel que fa als preus de construcció, el nostre cas és especial, ja que a Mia Domo tenim la nostra constructora en exclusiva. Quan vam crear Mia Domo, el nostre objectiu era tornar al model tradicional on s’uneix el promotor i el constructor, cosa que ens permet, per una banda, cuidar cada detall per oferir el millor producte, i per altra banda, afrontar moments com els actuals, amb la confiança de respondre en terminis i preus. Pel que fa a la pujada de tipus d’interès, som conscients de com afecta els nostres clients, i per això hem decidit descomptar un 5% sobre el preu de l’entrada dels nostres habitatges, inclòs els d’un dormitori que comercialitzem des de 148.000 €. És la nostra manera d’ajudar-los a combatre aquesta pujada de despeses, donant-los una rendibilitat pels seus estalvis, més gran que la de qualsevol producte financer estàndard”.

Amb totes aquestes actuacions, la ciutat de Sabadell es suma així a altres ciutats espanyoles que fan una planificació sostenible, i no es centren a desenvolupar i construir barris nous, sinó que pretenen revitalitzar el centre, millorant els accessos i afavorint la promoció de nous edificis d’habitatges.