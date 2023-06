Les notícies més destacades d’aquest dimarts 6 de juny a Sabadell

Sabadell es troba a les portes d’iniciar un nou mandat polític, amb la reelecció de Marta Farrés (PSC) al capdavant del govern local. En les pròximes setmanes, la ciutat afronta diversos reptes, que marcaran els pròxims quatre anys dels veïns sabadellencs.

Els desafiaments que ha d’assumir el proper executiu són majúsculs. Va des de petites reparacions quirúrgiques a grans projectes de de ciutat. Des de picar a les portes de la Generalitat i reclamar promeses pendents fins a arremangar-se per executar millores projectades. L’accessibilitat i neteja dels carrers, l’ampliació de l’habitatge de lloguer assequible i la posada en marxa de l’ordenança de Civisme i Seguretat són alguns dels deures. Repassem les obligacions, barri a barri.

Déjà-vu a Can Llong. La història de la família de la Lídia no és cap rara avis. El seu fill s’ha quedat sense plaça a cap de les tres escoles públiques del barri —els centres educatius Mas Boadella, Virolet i Can Llong—, i la sabadellenca es pregunta: “I ara què?”. “Provisionalment, estàvem a la posició 39, de les 40 que hi havia al Mas Boadella. Fa uns dies, però, vam rebre un correu d’Educació que ens notificava que el nostre fill, al final, no havia obtingut plaça”.

Els Mossos d’Esquadra han recreat un tiroteig a la Creu Alta (Sabadell) en el marc de la investigació d’un presumpte intent d’homicidi que va tenir lloc el passat 29 de març. A petició dels jutjats de Sabadell, s’ha simulat els fets amb el presumpte autor, la víctima i diversos testimonis.

És possible que qui passés el dissabte pel festival Observa en sortís més exaltat sentimentalment, amb el cor elàstic i rejovenit com la pell després d’un bany termal. La tarda queia amb parsimònia a la zona Village del Parc de Catalunya, on el mercat Tipis Cerdanya feia deambular colles de joves i famílies entre llumetes, paradetes d’artesania i complements de moda i foodtrucks de creps i frànkfurts. Així es va viure una de les jornades més emocionals del festival.

El dimarts dia 13, el Centre d’Esports organitza l’acte central per commemorar els seus 120 anys de vida. Serà sobre la gespa de la Nova Creu Alta amb la presència d’autoritats, directius, exjugadors i representació de diferents àmbits de la ciutat. Abans de la celebració, volem recordar moments importants, moments crucials en aquesta sèrie que iniciem amb un doble ascens que es va celebrar a la Nova Creu Alta el mateix dia, un 5 de juny, amb 17 anys de diferència i un denominador comú: es tractava de sortir del pou de la Tercera Divisió.