L’ou com balla esquiva la sequera a Sabadell

Coincidint amb el Corpus Christi, que se celebra aquest dijous, les esglésies de Sant Fèlix i la Santíssima Trinitat tornaran a comptar amb la tradició de l’ou com balla, tot i les mesures vigents per la sequera. “No agafem aigua de la xarxa. Fem un dipòsit interior, i a mesura que va rajant, recollim l’aigua que cau. La pèrdua d’aigua és mínima, només la que es perd per esquitxades”, explica Enric Rojas, feligrès de la parròquia de la Santíssima Trinitat, i membre de la comissió organitzativa de la festivitat.

Dijous, dissabte i diumenge, després de la missa, sigui vespertina o matinal, oficiada per Mn. Xavi Farrés (Sant Fèlix) i Carles Cahuana (Santíssima Trinitat) es podrà veure l’ou com balla, sigui des del baptisteri o des del pati. “Tenim un circuit tancat i, per tant, tot i la sequera, podrem fer l’ou com balla”, apunta Anna Brufau, des de Sant Fèlix.

La celebració d’aquesta tradició, d’origen medieval, consisteix a posar un ou en equilibri sobre el raig d’aigua d’una font ornamental, i serveix com a forma d’honrar l’eucaristia, part de la missa consistent en rememorar l’últim sopar de Jesucrist a través de l’acció de prendre l’hòstia consagrada i el vi.

Paral·lelament, també hi haurà les catifes de flors i violes, que en el cas de la Santíssima Trinitat, de setze metres quadrats, estaran exposades al darrere de l’altar. “Hi ha participat prop d’una desena de voluntaris, entre gent jove i no tan jove, per poder tenir les catifes a punt”, explica Rojas, mentre lamenta que “Vam demanar el permís, però finalment no ens el van atorgar. Enguany ho farem a l’entrada de l’església”.