Les notícies més destacades d’aquest dijous 8 de juny del 2023 a Sabadell

Arrenquem la segona meitat de setmana analitzant la situació de l’hostaleria a Sabadell. La ciutat ha guanyat locals hostalers respecte a abans de la pandèmia. Segons dades municipals, hi ha 965 llicències actives per a bars i restaurants, una xifra que està per sota de la mitjana estatal.

“La gent vol sortir, rebem més clientela que abans de la Covid, però ara la gent es mira més el que consumeix”, explica Jordi Roca, president del Gremi comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. Menys consum però més clientela. Una relació que permet mantenir dempeus els locals hostalers de Sabadell.

Maties Serracant (1976) recorrerà contra la sentència condemnatòria pel seu paper com a alcalde de Sabadell en el referèndum de l’1-O, impulsat pel Govern català i declarat il·legal pel Tribunal Constitucional. Sis anys després, el jutjat penal número 1 de Sabadell l’ha condemnat a quatre mesos d’inhabilitació per un delicte de desobediència greu per permetre la votació en el moment en què exercia les funcions de batlle a la ciutat.

Ignasi Giménez va revalidar la confiança dels castellarencs en les eleccions municipals del passat 28 de maig. L’alcalde afronta el seu cinquè mandat a la vila, a les portes del rècord de longevitat d’un batlle a la comarca. La ronda Nord, l’habitatge o la nova piscina municipal són alguns dels grans reptes en els pròxims quatre anys a Castellar del Vallès.

Les excavacions arqueològiques encapçalades pel sabadellenc, Jordi Roig, han servit per descobrir, entre altres troballes, vuit tombes del segle X i XI, i la possibilitat de demostrar que l’origen de Santa Perpètua és romà: “Fins ara era tot especulatiu, tot i que a partir dels anys 50 i 60, historiadors locals havien apuntat cap aquesta possibilitat a partir de troballes puntuals. Ara, amb l’arqueologia i les dades científiques, hem pogut confirmar l’origen de la vila romana”, apunta Roig.

La competició va acabar el 27 de maig i dotze dies després, la principal novetat en clau arlequinada continua sent l’adeu d’Esteve Calzada de la presidència. Cert que la maquinària a les oficines de la Nova Creu Alta és notable en diferents àmbits, però aquest mes de juny està farcit de deures i decisions importants i caldrà posar fil a l’agulla al més aviat possible. Repassem els apartats claus de futur i com es troba ara mateix la situació i les possibles opcions.