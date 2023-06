Saps on és… el rellotge analemàtic de Sabadell?

Hi ha un tipus de rellotge de sol, l’analemàtic, en què tu marques l’hora amb la teva ombra. A Sabadell n’hi ha un a l’espai públic, i és a la plaça del Primer de Maig de Can Puiggener. Està situat a terra, és de pedra i els seus autors són Eduard Ferrer i Josep Domènech, tal com recull el catàleg del Museu d’Art.

La proposta de construir el rellotge es va fer el 1985 quan, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, es va proposar construir un rellotge de sol gegant en una plaça pública per homenatjar l’activitat de l’entitat. Tal com explica el museu, quan una persona se situa sobre la data corresponent, projecta la seva ombra vers la xifra que assenyala l’hora en UT (temps universal) sense necessitat de cap correcció. El rellotge està fet en mosaic de llambordes de color blau i terrós i al centre hi ha un analema de metall amb indicacions del calendari. Els analemes descriuen el sol a la mateixa hora durant un any, observat des d’una mateixa posició.