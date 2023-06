L’Ajuntament de Sabadell ha obert del 12 al 30 de juny un període extraordinari de sol·licituds per optar a les places que han quedat vacants en algunes de les destinacions del programa de Vacances de Gent Gran. Són algunes places per omplir viatges previstos entre l’octubre i desembre d’aquest any.

Les persones que vulguin participar en aquest nou període poden concertar cita prèvia al telèfon 661 57 31 96 i seran ateses a l’antic Mercat de Sant Joan. L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, al matí, de 9.30 a 13.30 h. Les places disponibles corresponen a estades a la península i les Illes, termalisme, alguna plaça a Praga per mercats de Nadal i altres destinacions europees. En molts dels casos es tracta de vacants per no haver-se confirmat de manera definitiva la sol·licitud inicial.