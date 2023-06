Les notícies més destacades d’aquest dilluns 12 de juny del 2023 a Sabadell

Arrenquem el dilluns després d’un cap de setmana marcat per la cultura popular, que ha conquerit els carrers de Sabadell. La ciutat ha gaudit de diverses festes majors, a més de la 15a edició del ‘Sabadell, festa i tradició’.

Un conjunt d’espectacles organitzats per la Federació Sabadell Cultura, formada per 17 entitats, van omplir de color la ciutat. Durant la cita es va poder gaudir de diferents mostres tradicionals catalanes i un gran ambient festiu. Les colles sabadellenques no van estar soles, ja que un any més han gaudit amb la col·laboració d’altres vingudes d’arreu del territori.

L’últim cap de setmana al Festival Observa ha estat intens. Dissabte el rap urbà i combatiu de Santa Salut, primer, i Lágrimas de Sangre (LDS) es va apoderar de l’Amfiteatre del Parc Catalunya. Unes lletres i melodies carregades de reivindicació que van fer vibrar els centenars de persones assistents als concerts.

Una baralla entre joves a l’estació de Sabadell Sud va acabar amb un d’ells ferit per un tros d’ampolla de vidre i amb tres detinguts. Els fets es van produir al voltant de les 6 de la matinada a una de les andanes del passat disasbte. Segons apunten les primeres dades, el conflicte hauria començat a l’exterior d’una discoteca i s’hauria reprès de nou quan els participants s’han retrobat a l’estació. La ràpida intervenció dels vigilants a l’andana va ser clau per aturar la baralla.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareix aquest matí des del Palau de la Generalitat per explicar la remodelació del Govern català. Un dels canvis afectarà el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez, que serà rellevat per Esther Capella.

Les eleccions municipals del 2023 van deixar una abstenció de rècord a Sabadell. Pràcticament la meitat dels sabadellencs no van anar a les urnes (49,7%), un desinterès que no s’havia vist en cap convocatòria electoral l’última dècada. La desfeta dels partits independentistes va afavorir el PSC, que va aconseguir la majoria absoluta, i opcions extremistes, com Vox, que va entrar al ple municipal per primera vegada. Ningú s’ho esperava, cap enquesta ni polític no ho va predir.