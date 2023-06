Tenir el vehicle assegurat és obligatori. El sector de les asseguradores ha experimentat canvis en els últims mesos. Després d’anys amb gran volum de companyies i ofertes més econòmiques, la tendència en els preus apunta a l’alça. “Fins ara, les companyies abaixaven el preu sense mesura. Però s’han adonat que no és sostenible oferir assegurances de cotxe a 180 euros anuals. Hi ha hagut una pujada general”, radiografia Alex Canals, gerent de la companyia Seguros Canals. Tenir molt volum de clients, especifica, permetia mantenir ofertes més baixes. Amb aquesta premissa, darrerament, assistim a una gran quantitat de fusions al sector. “Es busca ser gran per captar més clients. Les companyies més petites seran absorbides”, pronostica.

Aspectes que cal tenir presents

Un dels elements clau quan es contracta una pòlissa és garantir que hi hagi un fitxer d’historial i confirmar que es fa el traspàs d’aquest document en cas d’un canvi de companyia.

Alhora, és important considerar noves cobertures, que no totes les pòlisses contemplen. Per exemple, la col·lisió amb els senglars, que algunes presenten com a opcional. “És una cobertura cada vegada més necessària. Per això cal verificar que les cobertures estan actualitzades”, avisa.

Un altre dubte habitual és si és millor assegurar un cotxe a tot risc o a tercers. Canals apunta a l’antiguitat. “Quan el cotxe ha perdut valor, és el moment de canviar-ho. Normalment, això passa als 5 anys”, analitza.

Errors freqüents

Malgrat que es faci un estudi de mercat acurat, encara es cometen errors habituals a l’hora de triar assegurança. Un, assenyala Canals, és desconèixer quin cotxe s’assegura. “S’ha de vigilar que estiguis assegurant el model i vehicle exacte. Dins d’un mateix model hi ha tipus diferents. I ens trobem sorprenentment que hi ha molta gent que no sap ni el cotxe que té”. En segon lloc, sosté, cal notificar si s’incorporen accessoris als cotxes (GPS, ràdio…) perquè, si hi ha una incidència i no s’ha advertit, no quedarà cobert.

Soc novell. I ara, què?

En paral·lel, un dels “maldecaps” habituals esdevé quan l’assegurat és un conductor novell. “La idea és que el conductor novell comenci portant el cotxe del pare o la mare. El propietari del cotxe no hauria de ser novell. S’entén que està aprenent”, recomana Jordi Albareda, gerent de la corredoria Dauder. I recorda que posar el cotxe a nom del pare o la mare suposa un estalvi econòmic.

Alhora, Albareda apunta al concepte del recàrrec. “A la pòlissa ha de figurar com a conductor ocasional; és molt important perquè pagarà una sobreprima, el recàrrec d’edat”. Normalment, aquest llindar se situa en els 25 anys i els dos anys d’antiguitat de carnet, malgrat que pot canviar en algunes companyies. Complint aquests dos requisits, el conductor ja pot accedir a conduir qualsevol altre vehicle assegurat.

A més, també aconsella que les famílies vagin a un corredor d’assegurances, fins i tot, abans de comprar el cotxe. I que es deixin assessorar. Entre altres, diu, perquè el preu té a veure amb el model del vehicle. “Cotxes potenciats o més cars seran més difícils i costosos d’assegurar. Les estadístiques diuen que un percentatge elevat dels accidents els tenen els conductors novells”, indica. I reitera: “s’ha de complir amb la normativa. Les companyies d’assegurances cada vegada filen més prim i, si no ho fas bé, pots trobar que no tinguis cobertura”, alerta.