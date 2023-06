Orgullosos de l’orquestra

[Editorial, 17 de juny de 2023]

L’Orquestra Simfònica del Vallès ha escrit aquesta setmana una nova pàgina per a la història de l’entitat i, també, de Sabadell, que és casa seva. La participació de l’orquestra en el concert de la mítica banda de rock The Who dimecres passat al Palau Sant Jordi ens omple d’orgull en veure que la feina ben feta des d’aquí és reconeguda internacionalment i requerida per participar en concerts com aquest.

No és la primera vegada que l’OSV acompanya un cantant, músic o una banda, i és que els reptes no els fan por: els entomen i resolen amb excel·lència. Ho han demostrat en concerts de Josep Carreras, Sting, Andrea Bocelli, Joan Manuel Serrat i Raphael, per posar alguns exemples. I és que l’orgull ve per l’èxit, però també per tot el treball que hi ha al darrere, amb una professionalitat impecable i l’esperit d’adaptar-se als diferents gèneres musicals i al format o escenari que es requereixi.

A part de teatres, la Simfònica també ha tocat en espais com el Sant Jordi, on l’abril passat van interpretar la banda sonora de la trilogia d’El Senyor dels Anells mentre es projectava la pel·lícula, i a l’octubre repetiran l’experiència al pavelló WiZink Center de Madrid, una iniciativa que permet apropar la música d’orquestra a un públic més ampli.