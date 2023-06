Marta Marín-Dòmine, 43è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana

L’escriptora catalana i canadenca Marta Marín-Dòmine és la guanyadora del 43è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, que s’ha entregat aquest dimecres al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Ha rebut el guardó, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA, per la novel·la Diré que m’ho he inventat. El premi són 35.000 euros lliures d’impostos i l’edició comercial de l’obra, a càrrec d’Edicions 62. Serà presentada a La Setmana del Llibre en Català.

La novel·la Diré que m’ho he inventat parteix d’una pregunta: quina filla gosa parlar clarament de la mare? L’autora recorre a la literatura per fer-ho, mitjançant l’autoficció. Marón-Dòmine explica la relació plena de dubtes i sentiments contraposats entre una filla i la seva mare, la Marina, que fa anys que és morta. Van tenir una relació “terriblement distant”. No es van acabar d’entendre mai.

Marín-Dòmine va viure el 15 d’abril de 2019 l’incendi de la catedral de Notre-Dame. Aquest moment és el punt de partida de la novel·la: “Em va començar a sortir una història amb un registre de terror, com un conte gòtic. Això em va portar a escriure sobre la meva família materna, que era de París, i a pensar en la relació concreta amb la meva mare”, explicava just abans del lliurament a Diari de Sabadell.

“És una relació molt dura, que apareix representada a través de l’escriptura. Per una banda, a través de la fórmula del terror. I per l’altra, de forma més realista, confessional, en què la veu narradora coincideix amb la meva i dissecciona la relació”, apuntava.

Gairebé un centenar d’originals es van presentar al premi, que va comptar amb sis persones al jurat: Carme Riera, Najat El Hachmi, Valèria Gaillard, Francesc Serés i Roser Caminals. En el veredicte, van tenir en compte “la manera brillant i punyent de tractar les relacions mare-filla, defugint els tòpics del gènere a través de la complexitat dels personatges i la solidesa estructural de la novel·la”. A més, el jurat valora l’estil i “l’alta qualitat literària” de la novel·la, “amb una prosa lírica que aconsegueix embolcallar el lector”.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha presidit el lliurament del premi, en un acte en què també hi han intervingut el regidor de cultura l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa; el director territorial de BBVA a Catalunya, José Ballester; el president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera; i el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Manyosa.

Marón-Dòmine dirigeix el Born Centre de Cultura i Memòria. És autora de documentals i peces audiovisuals al voltant dels exilis i la memòria, les herències i l’oblit, les víctimes de l’Holocaust i els refugiats. Abans, ja havia rebut el premi Ciutat de Barcelona d’assaig 2019, el premi Joaquim Amat-Piniella 2019, i el premi Serra d’Or de novel·la 2020, per l’obra Fugir era el més bell que teníem.