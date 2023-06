FOTOS | Molt més que escriure un Diari

En aquests cinc anys, han passat moltes coses boniques en aquesta família: sopars, un naixement, dos trasllats, concerts amb la comunitat de lectors, tasts de vins i escapades entre vinyes amb formacions d’experts incloses. En definitiva, moments inoblidables viscuts, també, fora de la redacció.

El pas per la històrica seu del carrer de Sant Quirze va ser fugaç, mentre buscàvem un espai diàfan i que s’adaptés a les necessitats; finalment, al carrer de les Valls, i després d’un cap de setmana molt intens, vam inaugurar la que seria casa nostra durant prop de tres anys. Per celebrar els primers passos, la masia Can Calopa de Dalt ens va obrir les portes per tastar els seus millors vins –i fer uns quants brindis– i gaudir d’una bona estona amb el periodista i consultor Ismael Nafría. Aquests cinc anys no es podrien explicar sense la Kira, una bull dog francès molt intel·ligent i obedient que ha viscut en primera persona el procés d’elaborar el Diari de Sabadell al llarg d’aquests cinc anys.

Recentment, el grup sabadellenc Luand o el Triquell han estat alguns dels nostres sabadellencs més mediàtics que s’han apropat a la plaça de Ricard Simó Bach per compartir amb els lectors del Diari una bona estona, cantant els seus hits. Però en aquests cinc anys, no podem obviar que la família del Diari ha crescut. I és que la nostra companya, la Neus Costa, ha estat mare de l’Aana.

Visita a Can Calopa.

Sopar de Nadal al restaurant El tanto que va de canto.