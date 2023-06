Tres seus i un mateix objectiu en la nova etapa del Diari de Sabadell

El Diari va molt més enllà de l’edició impresa, la pàgina web i les xarxes socials. Com tota empresa, necessita tenir el seu lloc on treballar, i també un espai on trobar-se amb els subscriptors, lectors i totes les persones que s’hi puguin relacionar per teixir la comunitat que és una part indispensable en qualsevol mitjà de comunicació. Durant els primers tres anys d’aquests cinc vam buscar el nostre lloc. Un espai que ens permetés obrir les portes als lectors i oferir-los cafè o aigua, celebrar actes de petit i mitjà format i que, en definitiva, fos el lloc on el Diari es pogués establir, créixer i fer. I el febrer del 2021 ens vam traslladar a aquest lloc: l’havíem trobat! Ser a on som des d’aleshores, a la plaça de Ricard Simó Bach, 8 (Centre), ens ha permès tot això i ens dona marge per seguir-ho fent, en un entorn preciós i molt ben acompanyats pels veïns que ens rodegen com el Museu d’Art de Sabadell o els bars Olut i Balboa.

Disposar actualment d’una façana de vidre de més de 40 metres de llarg a peu de carrer ens dona sostre i teló de fons. Sostre per treballar a dintre i teló com a escenari dels actes que hem pogut fer a fora, com en el darrer Sant Jordi i el concert de Triquell per Festa Major. En aquest sentit, cal destacar la imaginació i la creativitat de l’interiorista Pep Sallés i el director creatiu Martí Sàiz per plasmar a la imatge gràfica de la façana del Diari l’esquema del rotatiu que a dintre es dota de contingut.

Un ‘coworking’ i una terrassa

Abans d’arribar aquí, però hem fet algunes voltes. La primera reunió de la nova etapa del DS la vam fer a finals d’abril del 2018 al coworking Infinitum Projects de la rambla d’Ibèria, i quan començàvem a anar al carrer de Sant Quirze, algun cop havíem traslladat la reunió de redacció a la terrassa de La Tete de la plaça del Gas. Havíem de treballar molt, així que millor posar-nos-hi còmodes!

1. Carrer de Sant Quirze, 37.



La nova editora del D.S. va començar a la seu de la seva predecessora, a l’històric edifici del carrer de Sant Quirze, 37-41; el que conserva el rètol a la façana. Hi vam ser durant quinze dies, mentre buscàvem un local per ser més a prop dels lectors. A part de la redacció i administració, a l’edifici hi havia l’arxiu del diari, ara a l’Arxiu Històric i a l’actual redacció del Diari.

2. Carrer de les Valls, 10.

El 30 d’abril del 2018 vam inaugurar l’oficina del carrer de les Valls. Allà vam veure néixer el nou disseny del Diari, publicat per primer cop el 26 de juny. Les companyes Laura Fornell (administració) i Jennifer Waddell (disseny), surten a la imatge analitzant la primera impressió a impremta. A baix,una edició amb el nou disseny se superposa a una que encara mantenia l’antic. El canvi va ser radical en tots els aspectes.

3. Plaça de Ricard Simó Bach, 8.

La redacció actual del Diari, treballant en aquesta edició i la companya Neus Costa gravant el periodista Pere Figueras (en època de mascaretes). Les següents imatges corresponen al concert de Luand per Sant Jordi i la de l’esquerra a un acte a l’espai d’auditori de la seu del Diari. I l’hemeroteca i la redacció de nit.