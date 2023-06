Un tastet de flamenc al cor de Sabadell

És un grup encara desconegut però que neix amb la il·lusió de fer viatjar “el flamenc de debò” per tots els escenaris del país. Un grup de joves interpretaran l’espectacle Soniquete, format per la bailaora sabadellenca Divina Cortés acompanyada d’altres dues bailaores, dos guitarristes, dos cantants, un percussionista i un violinista.

La companyia ha nascut aquest any per portar el flamenc a la majoria d’escenaris de Catalunya, tot i que els integrants compten amb una llarga trajectòria dedicada al flamenc. L’actuació tindrà lloc a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell el pròxim dijous 29 de juliol a les 20 h. “Tots som joves i poc coneguts, però volem créixer i portar el flamenc a tot arreu”, explica Divina Cortés, bailaora i sabadellenca.

L’encarregat de l’espectacle Soniquete és el guitarrista Enrique García, més conegut com a Enriquito. Expressar-se i deixar-se dur per la música a Sabadell els hi fa especial il·lusió: “Ens fa molt feliços, Sabadell és una gran ciutat i és la meva ciutat, oferir aquest espectacle és un regal per a nosaltres”, exposa Cortés.

No és la primera actuació que fan, però sí que és una de les que més il·lusió els desperta. A més, “Sabadell compta amb un gruix molt important de veïns procedent d’Andalusia, on hi ha més tradició flamenca”.