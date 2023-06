VÍDEO | Se salta deu vegades el peatge dels Túnels de Vallvidrera conduint de forma temerària

Els Mossos d’Esquadra van enxampar el passat 22 de juny el conductor d’un vehicle que, en els últims tres mesos, s’havia saltat el peatge dels Túnels de Vallvidrera (C-16) al voltant d’una desena de vegades. Va ser en un dispositiu muntat a primera hora des del Sector de Trànsit del cos de Cerdanyola del Vallès, en coordinació amb els serveis de manteniment i de control de l’autopista.

A part de denunciar-lo per no pagar el peatge, també l’han denunciat per fer avançaments prohibits a l’interior del túnel utilitzant el carril central, que està tancat a la circulació. Està acusat de no mantenir la distància de seguretat, no pagar el peatge i conducció temerària.

Un usuari va informar a l’empresa de la via de la conducció d’aquest turisme el passat 20 de juny. A través de les imatges de les càmeres, es van detectar una desena d’aquestes infraccions d’aquest mes de juny. Una situació que es produïa els dies feiners, en sentit Barcelona, entre les sis i les set del matí.