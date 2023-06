Les curiositats del nou grup Nord en el qual jugarà el CE Sabadell

La Primera Federacio ha estat un focus d’especulacions i rumors sobre la configuració dels dos grups. Després de múltiples rumors i opcions, finalment va imposar-se la proposta de les Territorials autonòmiques i el mapa de l’estat espanyol estrena la tercera divisió en el tercer any d’existència de la categoria, ara nord i sud.

El Sabadell va començar amb una atípica divisió oest/est amb la presència dels equips andalusos i tota la zona de Llevant; el curs passat el canvi va ser radical, en direcció a la zona de La Rioja, Navarra i País Basc. El nou gir de guió per la pròxima temporada portarà el conjunt arlequinat a creuar la península pel Nord, arribant fins a Galícia (quatre vegades).

21.800 quilòmetres

Com a dada anecdòtica, el total de quilometratge, entre anades i tornades, fregarà els 22.000 i en alguns casos serà obligat canviar l’autobús per l’avió. De totes maneres, a les oficines de la Nova Creu Alta s’ha rebut amb satisfacció aquesta divisió. La logística encara es complicava més en l’altre grup, amb desplaçaments a Andalusia, Ceuta i Melilla per exemple. Fins a vuit comunitats autònomes queden representades en aquest grup I. Galícia, Aragó i Castella i Lleó són les novetats. Es completa amb Catalunya, Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja.

Cinc rivals nous… i el Sestao River

El Sabadell només repetirà contra set rivals de la temporada anterior: els tres catalans, dos bascos (Real Societat B i Real Unión), At. Osasuna i SD Logroñés. En canvi, s’estrenarà contra un total de cinc equips: els gallecs Arenteiro i Celta B; l’aragonès Tarazona; el madrileny Rayo Majadahonda i Unionistas de Castella i Lleó.

Al llistat s’hi hauria d’afegir tècnicament el Sestao River, la nova denominació de l’equip basc després de la desaparició de l’originari. Però, qui no recorda les visites al mític estadi de Las Llanas? Serà com un retrobament després de tres dècades sense enfrontar-se.

Deportivo i… Munitis

D’altra banda, es recuperarà un duel històric que fins ara només s’ha disputat a Primera o Segona Divisió A. Ens referim al Deportivo de la Corunya. L’última visita a Riazor va ser la temporada 13/14 (2-1) a la categoria de plata. Un dels al·licients pot ser la possible tornada d’Ian Mackay a la Nova Creu Alta.

També tindrà el seu punt de morbositat el duel contra el Lugo -rival directe en el descens arlequinat a Primera Federació- que vindrà amb Pedro Munitis a la banqueta i, potser, amb més exarlequinats, com Jacobo i Caballo.

Aquesta circumstància es podria repetir amb altres clubs com la Ponferradina (Agus Medina i Paris Adot), Fuenlabrada (Aleix Coch) i Rayo Majadahonda (Josu) si continuen a les plantilles. I davant la Cultural Leonesa, es reviuran batalles del play-off… i el retorn del director esportiu José Manzanera.

La lliga arrencarà el cap de setmana del 26/27 d’agost i només hi haurà una jornada entre setmana (3 de gener), per acabar el 25/26 de maig. Fins al 17 de juliol s’acceptaran les inscripcions i el calendari es coneixerà aquella mateixa setmana.