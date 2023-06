FOTOS | Les espectaculars pluges deixen més d’una vintena d’incidències a la regió de Sabadell

Sabadell i la comarca del Vallès Occidental han estat algunes de les zones més afectades pel temporal de pluges de les últimes hores. L’episodi va començar dijous a la tarda i, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, en les pròximes hores no es preveu que es repeteixin xàfecs amb tanta intensitat.

En total, els Bombers han rebut 164 avisos entre les deu de la nit de dijous i dos quarts de vuit del matí d’aquest divendres per serveis relacionats amb l‘episodi de fortes tempestes que ha afectat diferents punts de Catalunya. A la Regió Metropolitana Nord, àrea de Sabadell, n’han rebut un total de 22. Segons han informat els Bombers, a la ciutat hi ha hagut dues intervencions per les pluges. La primera va ser aquest dijous per una inundació en un sostre, sense risc d’esfondrament. I la segona aquest matí, a les 7, per la caiguda d’un arbre al carrer dels Aprestadors, a l’altura del número 4, al barri d’Espronceda. En cap dels dos casos s’han hagut de lamentar danys personals.

Pedra i fortes ratxes de vent

La zona més afectada ha estat la Catalunya Central, amb 65 incidents. Pel que fa a la tipologia d’alertes, principalment han estat relacionades amb caigudes d’arbres i branques, tot i que també hi ha hagut algunes inundacions. Un tren de l’R12 i un de l’R3 de Rodalies van resultar afectats. El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les sis del matí un total de 270 trucades, també la majoria procedents del Bages.

Segons Protecció Civil, els xàfecs ha anat acompanyats en molts casos de pedra i fortes ratxes de vent, però sobretot d’aparat elèctric. S’ha detectat la caiguda de 19.336 llamps a tota Catalunya entre dijous i divendres a les quatre de la matinada.