Veïns del carrer de Garcilaso: “Els ocupes ens van trencar els vidres i s’endollaven a la corrent”

Crits, baralles, drogues, alcohol, vidres trencats i la llum punxada. Veïns del carrer de Garcilaso han conviscut amb aquesta realitat des de fa pràcticament quatre anys i ara celebren el desallotjament del local ocupat després d’anys de reunions i alertes a la policia. De fet, els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell van desallotjar dimecres els ocupants dels baixos de l’antiga oficina. “La convivència era difícil, generaven molts problemes”, explica la Maria, una de les veïnes que han denunciat reiteradament aquesta situació als Mossos d’Esquadra.

Després de tapiar el local, el passat dimecres, un dels ocupes va trencar els vidres per intentar accedir-hi. Els Mossos van localitzar l’individu que presumptament havia fet les destrosses i l’empresa que va dur a terme els treballs de tapiat va reparar el vidre trencat i va reforçar el tapiat. “L’home tenia una ordre d’allunyament d’un quilòmetre al local, en principi no hi podia viure”, apunten alguns dels veïns afectats.

“Els excrements s’abocaven

Els veïns, de fet, no situaven el problema en l’ocupació de l’espai, sinó en l’incivisme de les persones que hi vivien i els problemes de convivència que s’hi generaven. “Hi havia crits força sovint, baralles i la majoria de cops estaven beguts o drogats”, apunta la Maria. Fins i tot s’havia arribat a cremar un matalàs que van treure al carrer. I havien intentat punxar la llum de la comunitat de veïns més pròxima al local.

El veïnat també apunten la manca de salubritat de l’espai i la pudor que patien en passar per davant del local. “No tenen ni llum ni aigua, abocaven els excrements a la claveguera de davant de casa i allà vomitaven i ho feien tot”, lamenten els veïns.