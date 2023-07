El comerç i l’hostaleria creix respecte a l’any passat, però no se situa a nivells del 2019

A finals del passat 2022, a Sabadell, en el sector del comerç i l’hostaleria hi treballaven 17.350 persones, de les quals 12.740 en condició d’assalariades –les restants, (4.630) autònoms– repartides en un total de 1.849 empreses. Un 2,4% més que el passat 2021, però lleugerament per sota que l’any 2019 (-2,3%), segons les darreres dades de l’informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Avui dia, a la ciutat, hi ha 10,7 establiments (un total de 2.323 establiments) d’aquest sector econòmic per cada 1.000 sabadellencs, un punt i escaig per sota la mitjana catalana (11,9), prop d’un punt per sobre la comarcal (10) i lleugerament per sobre Terrassa (10,6). A Sabadell, el comerç i l’hostaleria aporta el 16,30% del VAB (680,1 milions d’euros), segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, proporció molt semblant que té el sector al conjunt de Catalunya (16,6%).

Finalment, l’any 2022 es van registrar 17 expedients de regulació d’ocupació per eros al comerç i l’hostaleria que van afectar un total de 432 persones, el que representa, el sector en qüestió, un 31,3% del total dels procediments totals de regulació d’ocupació.

Al Vallès Occidental, el comerç i l’hostaleria aplega el 8,3% de les persones afectades pels expedients registrats el passat 2022, proporció molt per sota del pes que té el sector en termes de treball assalariat a la comarca (25,3%). La indústria manufacturera concentra el gruix de les persones afectades (8 de cada 10).