Fluidra inverteix 53 milions en R+D, un 37% més que l’any 2019

La multinacional d’origen sabadellenc Fluidra, líder mundial de la piscina i wellness, va incrementar un 37% la inversió en R+D, fins a arribar als 53 milions d’euros, la xifra més alta de la seva història. Aquesta xifra suposa més que duplicar els 25 milions d’euros que es van invertir en aquest àmbit el passat 2019, el primer any complet després de la fusió amb Zodiac.

L’increment de la inversió de la companyia en aquest àmbit en els darrers anys s’ha vist reflectida en la millora de l’índex de vitalitat de l’empresa, que mesura el percentatge de vendes que es corresponen a productes llançats en els darrers cinc anys. El 2022 aquest índex es va situar en el 19,7%, amb 471 milions d’euros, un 53% més que en el 2021.

Dins de la seva estratègia, Fluidra està treballant per centralitzar l’activitat d’R+D a una xarxa de quatre centres, entre els quals, Polinyà, Carisbad (Estats Units), Braeside (Austràlia) i Belberaud (França). En aquesta línia, l’empresa dirigida per Eloi Planes preveu inaugurar aquest any el laboratori d’R+D del centre de Polinyà per poder testejar tots els productes que es dissenyen. “L’R+D és una part fonamental del nostre ADN. Sabem que l’èxit en el mercat de les piscines depèn que els equips siguin, per un costat, fàcils d’utilitzar, instal·lar i mantenir, i, per l’altra, que siguin sostenibles i fiables”, apunta Martí Giralt, EMEA Manufacturing General Manager (FMD) de Fluidra.