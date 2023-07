Viatjar, ara més car: “Han pujat molt els preus de l’allotjament”

Viatjar ara és més car que fer-ho abans de la pandèmia. La inflació i l’alta demanda fan que els preus s’hagin disparat. Agafar un vol a l’estranger és un 12% més car respecte a fa un any, segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). I els turistes s’han deixat un 32,2% més de diners en els seus viatges durant el primer semestre del 2023.

A pesar de les alternatives i la variada oferta, però, no tothom marxarà de Sabadell aquest estiu. O potser busquen opcions més econòmiques. Alguns sabadellencs opten per visitar pobles de familiars, quedar-se a casa o buscar gangues per escapar-se.

Raquel Alcazar: “La clau és viatjar fora de temporada, és més econòmic”

La Raquel admet que encara no ha programat cap escapada estiuenca pel pròxim mes, però no descarta marxar. Si ho fa, però, serà al seu poble, a Conca, on tenen casa. També plantegen fer-ho a una petita urbanització de Tarragona, on els seus familiars tenen un apartament. Viatjar per aquí a prop és una opció factible i econòmica.

“Probablement, si no tinguéssim allotjament i hagués de viatjar a fora, no aniríem enlloc”, exposa la Raquel. Bé, potser s’escaparia només uns dies aquí a prop. De fet, el viatge més llarg que ha fet ha estat d’una setmana.

La Raquel considera que la millor opció és fer-ho en temporada baixa, quan els allotjaments són molt més econòmics: “Octubre és una molt bona data”, sosté. També apunta que l’increment de preus fa que més gent s’ho pensi dos cops.

Darío Fuentes: “Han pujat molt els preus, sobretot l’allotjament”

En Darío Fuentes ja ha fet les seves vacances d’estiu i no té pensat tornar a escapar-se durant l’agost. Va marxar quatre dies a París i en total s’hi va deixar uns 500 euros entre allotjament, vols i dinars. “Han apujat molt els preus, sobretot l’allotjament, molt més que els vols”, sosté el jove sabadellenc.

I pensa que aquest increment generalitzat, que no va acompanyat d’una pujada general dels sous, pot suposar un fre a les persones que vulguin sortir fora. “Potser sortiran uns dies, però no faran unes grans vacances”, considera.

De fet, n’és conscient de l’increment de la demanda, però veu abusiu que es cobrin 150 euros per nit a un hotel més aviat senzill. “Al final, a l’hotel només hi anem a dormir, ni tan sols entra el menjar”, considera. És per això que creu que alguns turistes s’ho pensaran molt a l’hora de viatjar.

Montse Gómez: “Es poden trobar opcions molt econòmiques”

No és de les que agafen una oferta sense haver repassat abans un munt de webs i opcions per trobar l’opció ideal. Tampoc es queda amb l’opció més econòmica que troba, sinó que busca un equilibri entre qualitat i preu. Ella, però, de moment no s’ha plantejat marxar de vacances, ni tampoc fer un viatge gaire llarg. “Visc al dia, aniré fent segons la marxa”, admet la Montse. Descarta, però, buscar destins molt llunyans, agafar l’avió o anar a la muntanya.

“Encara no ho sé, però si marxo a algun lloc, serà un municipi costaner català o a una altra comunitat autònoma, però propera”, afegeix la sabadellenca. De moment, no s’ha parat gaire a mirar preus, però té clar que la gent s’ho mirarà tot molt més. “I més ara, amb la inflació tan disparada”. Però considera que per Internet es poden trobar veritables gangues si s’hi destina temps.

Maruja Rubio: “M’estimo més no sortir, a casa tinc totes les comoditats”

La Maruja Rubio descarta completament l’opció de sortir de Sabadell aquest estiu. Diu que ja no s’hi veu, fent viatges, per l’edat. “Soc molt gran i, tot i que m’ha agradat sempre viatjar i he vist molts indrets, ara estic més segura a casa”, destaca.

Quan el seu marit es va jubilar, van decidir conèixer la resta de comunitats autònomes i s’ho han recorregut tot, especialment Galícia, un lloc que recomana per passar l’estiu. Però ara ella té a casa totes les comoditats, especialment si necessita assistència mèdica o domiciliària.

Ella és feliç amb el seu aire engegat i combatent la calor al sofà. I se sent segura amb la teleassistència i tenint el CAP a prop de casa. Podria marxar amb els seus fills, però s’estima més quedar-se a Sabadell. “Com a casa, enlloc”. A més, valora molt tenir-ho tot ben a prop: el metge, comerç, serveis…