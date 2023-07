El CE Sabadell intenta pescar en la SD Logroñés

L’operació-fitxatges a les oficines de la Nova Creu Alta s’hauria d’accelerar els pròxims dies, a només una setmana per començar la pretemporada. Fins ara, s’han confirmat les incorporacions del davanter Guillem Naranjo i el migcampista Carlos Beitia, que retorna al Sabadell tres anys després. Encara queden moltes posicions per omplir.

Segons informacions publicades pel compte del periodista Ángel Garcia (@cazurreando.com) i confirmades pel Diari de Sabadell, la direcció esportiva arlequinada hauria posat els ulls en la plantilla del SD Logroñés, la principal revelació del grup II la passada temporada. En concret, han sonat dos jugadors: el lateral dret Pablo Monroy i el migcampista Diego Esteban.

Monroy es va consolidar com una peça clau en l’engranatge defensiu, no només per la seva solidesa sinó la seva capacitat ofensiva. Té 24 anys i li han sortit diferents pretendents, entre els quals el Lugo. Sembla complicat competir econòmicament. D’altra banda, Diego Esteban, amb 22 anys, també va destacar en la faceta organitzativa en el bon futbol que feia el conjunt de La Rioja. Va disputar 32 partits i gairebé 2.300 minuts. San Fernando i Algeciras també estan interessats.

Caldrà veure com evolucionen aquestes possibles operacions i altres activades des de fa setmanes. Molta feina pel director esportiu Jaume Milà en la seva cursa contrarellotge per tenir un grup de jugadors digne en l’inici dels entrenaments.